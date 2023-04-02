Водитель грузовика был трезв Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Богдановичском районе Госавтоинспекция выясняет причины смертельной аварии на 113 километре трассы Екатеринбург-Тюмень. По официальным данным, 21-летний парень за рулем УАЗа выехал на встречную полосу, где был раздавлен КамАЗом с щебнем. Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте.

От удара грузовик протаранил Ford, идущий вслед за УАЗом. Отмечается, что водитель КамАЗа был трезв.

Все автомобили вылетели в кювет Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель и пассажир автомобиля Ford с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Богдановича. Водитель КамАЗа в аварии не пострадал. Транспортные средства получили значительные механические повреждения, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

В отношении водителя КамАЗа были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за отсутствие товарно-транспортной накладной, по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за установку на одной оси автомобиля шин с разным протектором.

Напомним, что на 74 километре дороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское в столкновении «Нексии» и «Соляриса» погибли два человека.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к неукоснительному соблюдению ПДД РФ, в частности быть внимательными, не управлять автомобилем в утомленном и болезненном состоянии.

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