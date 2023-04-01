В Свердловской области при столкновении «Нексии» с такси два человека погибли и трое серьезно пострадали

Авария произошла утром в субботу Фото: УГИБДД по Свердловской области

В половине восьмого утра на 74 километре дороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское произошла серьезная авария. Как уточняют в региональном управлении ГИБДД, иномарка «Нексия», за рулем которой сидел 46-летний мужчина, двигалась на большой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там «Нексия» столкнулась с «Хендэ Солярис».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек: водитель и три пассажира автомобиля «Дэу Нексия», а также водитель «Хендай Солярис», - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - С различными травмами бригадой Скорой медицинской помощи доставлены в «Режевскую ЦРБ».

После ДТП погибли два человека. Еще трое серьезно пострадали Фото: УГИБДД по Свердловской области

В региональном министерстве здравоохранения позже рассказали о состоянии пострадавших. Так, в «Хендае» сидел лишь один человек — 28-летний мужчина. Он работает таксистом. Ему оказали помощь на месте происшествия. Водитель «Нексии» погиб на месте происшествия. Также рядом с ним сидел 29-летний мужчина. У него перелом голени и поверхностные травмы головы. Еще один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и вдавленный перелом теменно-височной области справа. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Он готовится к перегоспитализации в ГКБ №36 Екатеринбурга санавиацией, - уточняют в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Третий пассажир «Нексии», 46-летний мужчина, скончался в приемном покое. У него была закрытая черепно-мозговая травма, тяжелая степень ушиба головного мозга, а также ушиб почек и грудной клетки.

- Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в том числе реаниматологом, хирургом, нейрохирургом, травматологом, - добавили в региональном Минздраве.

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