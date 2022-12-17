В Свердловской области в ДТП погиб 37-летний мужчина

Двух пассажиров иномарки доставили в больницу Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 136 километре трассы Камышлов - Ирбит-Туринск-Тавда Ирбитского района утром 17 декабря произошло смертельное ДТП.

- По предварительной информации, водитель автомашины Brilliance 37-летний житель с. Знаменское, двигаясь со стороны Ирбита в сторону Туринска допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Opel Antara, под управлением 27-летней жительницы с. Чусовляны, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель Brilliance погиб до приезда медиков скорой помощи. Его тело извлекали из искореженного автомобиля спасатели. Двух пассажиров Brilliance и водителя Opel Antara доставили с различными травмами в больницу Ирбита.

Погибший мужчина имел стаж вождения 17 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза. Стаж вождения девушки, находившийся за рулем Opel Antara, составляет 5 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. В момент ДТП водители и пассажиры автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сейчас инспекторами Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой выясняются все обстоятельства аварии.

В ГИБДД напоминают водителям, что невнимательность и пренебрежение требованиями правил дорожного движения приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Необходимо исключить опасные маневры и выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.