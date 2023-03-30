Стартовал приём заявок на конференцию «УГМК-ТЕХНО» - 2023

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«УГМК-ТЕХНО» – одна из крупнейших отраслевых конференций в России, организованная Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech. Конференция стала площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний. Именно на базе «УГМК-ТЕХНО» прошлым летом был дан старт треку программы MineTech «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций».

В этом году фокус конференции – промышленные инновации и технологии в приоритетных направлениях работы: горное дело, обогащение полезных ископаемых, металлургия цветных металлов (пиро- и гидрометаллургия), металлургия благородных металлов, производственные системы и операционная эффективность, управление персоналом, управление экономической эффективностью, экология, охрана труда и промышленная безопасность, цифровизация, автоматизация, ИТ и кибербезопасность, энергетика и эффективное управление ресурсами.

«УГМК-ТЕХНО» консолидирует реальную производственную потребность и широкую воронку участников с идеями, что позволяет молодым специалистам заявить о себе, представить проекты и получить поддержку со стороны руководства на внедрение своих разработок в жизни компаний. Компании горно-металлургического комплекса, в свою очередь, поделятся лучшими практиками и решениями в индустрии. Часть идей из докладов участников прошлого года уже реализованы или находятся в стадии внедрения.

«УГМК-ТЕХНО» состоит из двух этапов – молодежного и экспертного. К участию в молодежном этапе конференции приглашаются молодые сотрудники предприятий УГМК, компаний горно-металлургического сектора, ученые, аспиранты, студенты вузов и колледжей. Тематика работ самая разнообразная – повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надежности процессов и их оптимизация, а также снижение производственных затрат и рисков и т.п.

В июне-июле поступившие проекты пройдут предварительную оценку, которую проведут более 80 экспертов. Наиболее интересные доклады будут отобраны для участия в очном туре в сентябре, где на площадке «УГМК-ТЕХНО» авторы-финалисты смогут выступить со своими работами на круглых столах, познакомиться и пообщаться с профильными специалистами компаний и коллегами из различных регионов нашей страны, пройти очные тренинги и, конечно, послушать выступления ведущих представителей отрасли.

Экспертный этап будет посвящен обсуждению прорывных технологических решений, лучших практик в металлургии и смежных отраслях, инновациям. В программе партнерского дня примут участие не только представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и представители научной среды – технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.