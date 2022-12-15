В Екатеринбурге из-за пожара из поликлиники эвакуировали 150 детей

Огонь рядом с поликлиникой вспыхнул во втором часу дня Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Помощь пожарных потребовалась сегодня, 15 декабря, на улице Буторина в Екатеринбурге. Здесь, над зданием детской поликлиники №13, стал подниматься черный столб дыма. Как оказалось впоследствии, загорелось не само медицинской учреждение.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на парковке, под навесом, прилегающим к зданию медицинского учреждения горят два автомобиля, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. Из них 150 детей.

Уже через 16 минут после сообщения о ЧП, пожар был локализован. Он распространился на площадь в 20 квадратных метров. В тушении огня участвовали три пожарные машины и десять сотрудников МЧС. Никто из людей не пострадал.