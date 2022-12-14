В последний раз женщину видели возле кафе на Сортировке Фото: страница Юлии Григорьевой во «ВКонтакте»

Три года назад в Екатеринбурге пропала 37-летняя Юлия Григорьева. Она возвращалась от подруги домой к пятилетней дочке и мужу. Но в тот вечер семья так и не дождалась ее домой. Рассказываем, что известно о Юлии Григорьевой и ее поисках.

ПОЙМАЛА ПОПУТКУ

По словам супруга Сергея, от подруги Юлия уехала на такси. Но уличные камеры видеонаблюдения, установленные недалеко от ее дома в микрорайоне Старая Сортировка зафиксировали, как женщина затем вышла на обочину, чтобы поймать попутку. На кадрах видно, что Юлия садится в машину и уезжает. Как позже сообщат следователи, предположительно она уехала на сером Kia Spectra, за рулем которой находился мужчина восточной внешности в закусочную «7 ключей» на Сортировке.

Следственный комитет после пропажи Юлии возбудил уголовное дело Фото: СК по Свердловской области

- В последний раз ее видели у кафе, после этого ее телефон был зафиксирован в районе Надеждинской,12 примерно в полночь, - рассказывал «КП-Екатеринбург» брат мужа Юлии Андрей Григорьев.

НЕ МОГЛА СБЕЖАТЬ

Юлия работала в хорошей компании бухгалтером. По словам мужа Юлии, работа ее устраивала. Дома тоже все было хорошо. У пары росла дочь. Близкие считают, что ничто не могло подтолкнуть ее уехать специально.

- Никаких предпосылок не было к тому, чтобы ей хотелось уехать. Все как у всех. Даже если бы уехала, про дочь не забыла бы, я думаю, - рассказал «КП-Екатеринбург» муж Юлии Сергей Григорьев. - Поисковые отряды искали, полиция. Зацепок никаких нет. Первое время звонил им, спрашивал, как идут дела, ответ был один - пока нет информации. Активных действий уже никто не ведет.

Муж считает, что у Юлии не было поводов сбегать из дома Фото: СК по Свердловской области

ДОЧЬ ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕТ

Прошло три года после пропажи Юлии Григорьевой. Ее дочке сейчас 8 лет. Она живет с папой - Сергеем Григорьевым. С воспитанием девочки мужчине помогают бабушки.

Когда Юлия пропала, ее дочке было всего пять лет и, как рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей, взрослые не знали, как объяснить ей, почему мама вдруг не пришла домой.

- Когда пропала, не знали, что говорить. Говорили, что уехала в командировку. Потом уже сказали, что случилось несчастье, что не приедет больше, - вспоминает Сергей.

Дочке Юлии в этом году исполнилось восемь лет Фото: СК по Свердловской области

По словам мужчины, дочка очень переживала после пропажи мамы. Им даже пришлось ходить к психологу. Сейчас девочка все еще ждет, что в какой-то момент дверь в квартиру откроется, и там будет стоять мама, будто и не было этих трех лет. Но у взрослых про нее уже почти не спрашивает.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга после пропажи Юлии Григорьевой возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Поиски при этом все еще продолжаются. Следователи разыскивают очевидцев, которые могли видеть пропавшую.

- Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении Григорьевой Юлии, а также об обстоятельствах ее исчезновения, с убедительной просьбой сообщить соответствующую информацию по телефонам территориального следственного отдела СКР в городе Екатеринбурге, - сообщается на сайте СК по Свердловской области.

В поисках женщины задействованы волонтеры и сотрудники полиции Фото: предоставлено родственниками

В день исчезновения Юлия была одета в оранжевый пуховик с темно-синими вставками и темно-синим меховым воротником, черную вязаную шапку, синие джинсы, черные кожаные полуботинки и серую кофту. На шее у нее была надета тонкая золотая цепочка.

Телефоны, по которым можно сообщить имеющуюся информацию: +7(922)162-63-81, 8(343) 354-08-31, 354-08-02, 8 (343) 358-71-61, 02. Конфиденциальность гарантируется.

Также можно обратиться к волонтерам поискового отряда.

Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт

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