Что известно о сотруднице ГУФСИН Ксении Цыпцыной, загадочно пропавшей 6 лет назад

В день пропажи Ксения ушла из дома, взяв небольшую сумочку и телефон Фото: «ВКонтакте»

На календаре 25 апреля 2016 года. Утро. Ксении Цыпцыной 27 лет. Она работает в СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской области в должности старшего сержанта внутренней службы. Сегодня у нее отпуск. Она надела свои любимые замшевые красные сапоги на каблуках, серое драповое пальто, вышла из квартиры, где живет с родителями, взяв с собой только телефон, маленькую сумочку и … исчезла.

УЕЗЖАТЬ НЕ ПЛАНИРОВАЛА

Ее искали родственники, друзья, волонтеры, полицейские и коллеги из исправительных учреждений не только Кировграда, но и Невьянска и Нижнего Тагила. Поиски шли в городе, в лесном массиве и вблизи него, но Ксении нигде не было.

Следователи завели уголовное дело после пропажи Ксении Фото: «ВКонтакте»

Спустя четыре дня, 29 апреля следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

- Основанием послужили материалы проверки, из которых установлено, что 25 апреля 2016 около 08:00 утра 27-летняя Цыпцына Ксения, не имея намерений выехать из Кировграда и не имея причин для сокрытия своего отъезда, не страдавшая какими-либо тяжелыми заболеваниями, которые могли повлечь потерю памяти, не имея паспорта РФ, вышла из дома, в котором проживала с родителями в Кировграде, и не вернулась, - сообщалось на сайте ГУФСИН по Свердловской области.

ОБРАЩАЛИСЬ К ЭКСТРАСЕНСАМ

Проходит год после пропажи Ксении. Ее подруга, отчаявшись, обращается за помощью к экстрасенсам. Она пишет пост в сообществе «ВКонтакте» «Поиск пропавших эзотериками | Астрология» с ориентировкой на поиск. Девушка надеется, что ей подскажут, что произошло с подругой и рассказывает, что Ксения в день пропажи пошла за денежным долгом к коллеге по работе. Она отметила, что молодой человек утверждал - Ксения у него была, деньги взяла и ушла. Он был последним, кто ее видел.

- На май у нее был куплен билет в Москву, она в отпуск собиралась, билет дома остался. В этот самый день была записана в салон красоты, но так там и не появилась… - вспоминала подруга Ксении сообществе эзотериков.

Фото: скриншот

Часть экстрасенсов писала, что девушка могла уехать, часть, что ее уже нет в живых. Однако, до сих пор неизвестно, что случилось на самом деле. Ксения спустя больше шести лет числится без вести пропавшей. Ориентировка на ее поиск по сей день висит в группах волонтеров, на сайтах полиции и следственного комитета.

Ориентировка на поиск Ксении по сей день висит в группах волонтеров, на сайтах полиции и следственного комитета Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

ЕСЛИ, КТО-ТО ВИДЕЛ…

Приметы Ксении: худощавого телосложения, рост около 163 сантиметров, волосы темные, длинные, распущенные с прямой челкой. Была одета: в серое драповое пальто длиной до колена, на пуговицах, замшевые полусапоги красного цвета, на каблуках высотой около 8 сантиметров, при себе имела маленькую сумку темно-синего цвета, с перекидываемым через плечо ремешком. Также у девушки был при себе сотовый телефон «Нокиа» в корпусе зеленого цвета.

Если вы знаете о местонахождении Ксении Цыпцыной или об обстоятельствах ее исчезновения сообщите об этом по телефонам следственного отдела по города Кировград СК России по Свердловской области 8 (34357) 3-14 -59, 4-05-50, 3-37-84.

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