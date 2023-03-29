Леонид Тропин попросил друзей помочь ему отомстить отцу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде огласили приговор банде из Верхней Пышмы, похитившей 44-летнего заводчанина Анатолия Тропина. В результате нападения мужчина скончался. Главарем банды выступил старший сын уральца - Леонид.

По версии следствия, утром 20 апреля Тропин-младший вместе с подельниками Валентином Басковым, Русланом Махановым и Сергеем Стяжкиным избил отца и вывез в лес. Поводом стали давние обиды. Терпению сына пришел конец, когда Анатолий снял с учета в ГИБДД его «четырнадцатую».

От множественных ударов бейсбольной битой Анатолий скончался в машине. Отморозки решили «замести следы» и сожгли легковушку вместе с трупом. Спустя неделю всю шайку задержал спецназ МВД. 28 числа Леонид показал следователям, где бросил сгоревший автомобиль. В нем же следователи обнаружили и труп Анатолия.

- По итогам психиатрической экспертизы установлено, что фигуранты вменяемы, поскольку осознавали характер совершаемых ими действий. В отношении всех четверых обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Одним из свидетелей по делу выступила мать Леонида Тропина. Утром того рокового дня Надежда вместе с Леонидом вернулась домой из магазина. Женщина понесла продукты в дом и не увидела, как на супруга напали.

- У них все это шло с детства. Лёня очень любил отца, а его к нему не тянуло. Муж часто просил что-то передать сыну, так как сам до него дозвониться не смог. Я купила Лене квартиру в ипотеку. До апреля мы вместе ее выплачивали. Супруг не хотел в этом принимать участия. Потом стал требовать, чтобы Лёня съехал. Ладно он его одного выгонял и сын жил непонятно где. Но сейчас у него семья, дети. Лёня очень трепетно относится к детям. Даже к ребенку жены от первого брака относился как к родному. Потому что сам не чувствовал отцовской любви, - поясняла в суде Надежда Тропина.

По словам родственников, у Анатолия были непростые отношения с сыном Фото: соцсети

Суд приговорил Леонида Тропина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Руслана Маханова отправили в колонию на 7 лет, Сергея Стяжкина - на 9 лет. Валентина Баскова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.