Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2022 7:23

Жена убитого на Урале инженера рассказала, почему сын похитил и сжег отца

В Екатеринбурге началось рассмотрение дела банды из Верхней Пышмы, стоящей за смертью инженера Анатолия Тропина
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Леонид Тропин утверждает, что не планировал для отца смертельного исхода

Леонид Тропин утверждает, что не планировал для отца смертельного исхода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о похищении инженера из Верхней Пышмы Анатолия Тропина. По версии следствия, утром 20 апреля его затолкал в багажник «четырнадцатой» сын Леонид. Отпрыск затаил обиду на родителя из-за требований покинуть семейное гнездо и угроз лишить права управления ВАЗом.

Вместе с тремя подельниками Валентином Басковым, Русланом Махановым и Сергеем Стяжкиным он избил отца и вывез в лес. От множественных ударов бейсбольной битой Анатолий скончался в машине. Отморозки решили «замести следы» и сожгли легковушку вместе с трупом. Спустя неделю всю шайку задержал спецназ. 28 числа Тропин-младший показал следователям, где бросил сгоревший автомобиль.

- По итогам психиатрической экспертизы установлено, что фигуранты вменяемы, поскольку осознавали характер совершаемых ими действий. В отношении всех четверых обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

https://www.kp.ru/share/i/4/2457435/wr-960.jpg

https://www.kp.ru/share/i/4/2457435/wr-960.jpg

Судебное следствие началось с оглашения обвинительного заключения. Как выяснилось, план о похищении у Леонида и его подельников (все ранее судимые - прим.ред) возник накануне вечером.

- Тропин рассказал подельникам о своей ссоре с потерпевшим. Предложил похитить его, на что последние из сочувствия согласились, тем самым вступив в преступным сговор с ним, - зачитал государственный обвинитель.

Из материалов дела следует, что Маханов и Басков подкараулили Анатолия у его дома. Глава семьи вернулся из магазина с женой Надеждой. Когда женщина зашла в дом, на Анатолия напали.

Валентин Басков в зале суда

Валентин Басков в зале суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руслан схватил мужчину сзади и попытался повалить на землю. Но Тропин-старший сумел дать отпор, на что получил два удара бейсбольной битой по голове.

После избиения к дому на «четырнадцатой» подъехал Леонид. Он связал отцу руки клейкой лентой и ещё дважды ударил по голове. Анатолия погрузили в багажник и увезли в лес. Уже потом банда поняла, что инженер скончался. Экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стала асфиксия - Анатолий задохнулся из-за большого количества крови во рту.

Сам же Леонид заявил, что не планировал убивать отца.

- Умысла убивать и похищать у нас не было. Это все стечение обстоятельств, так как появились свидетели. Вину не признаю, - сказал Леонид Тропин.

Сергей Стяжкин на судебном заседании

Сергей Стяжкин на судебном заседании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руслан Маханов и Валентин Басков также не признали вину. Утверждают, что все пошло не по плану.

- План был нанести легкие побои, - добавил Басков.

Жена Анатолия Тропина выступила в суде в качестве потерпевшей. Со слезами на глазах женщина рассказала о непростых отношениях сына с отцом.

- У них все это шло с детства. Лёня очень любил отца, а его к нему не тянуло. Муж часто просил что-то передать сыну, так как сам до него дозвониться не смог. Я купила Лене квартиру в ипотеку. До апреля мы вместе ее выплачивали. Супруг не хотел в этом принимать участия. Потом стал требовать, чтобы Лёня съехал. Ладно он его одного выгонял и сын жил непонятно где. Но сейчас у него семья, дети. Лёня очень трепетно относится к детям. Даже к ребенку жены от первого брака относился как к родному. Потому что сам не чувствовал отцовской любви, - пояснила Надежда Тропина.

О похищении мужа Надежда узнала от соседей, которые стали невольными свидетелями преступления.

Подсудимый Руслан Маханов

Подсудимый Руслан Маханов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Соседка сказала, что трое или четверо мужчин напали на Анатолия и затолкали в багажник в мешке для картошки. И что машина была похожа на автомобиль сына. Я все узнавала из интернета, а потом меня пригласил следователь, - добавила жена Анатолия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она попрошайничает, у всех денег просит»: дети объяснили, почему сожгли заживо 69-летнюю пенсионерку (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ