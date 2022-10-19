Леонид Тропин утверждает, что не планировал для отца смертельного исхода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о похищении инженера из Верхней Пышмы Анатолия Тропина. По версии следствия, утром 20 апреля его затолкал в багажник «четырнадцатой» сын Леонид. Отпрыск затаил обиду на родителя из-за требований покинуть семейное гнездо и угроз лишить права управления ВАЗом.

Вместе с тремя подельниками Валентином Басковым, Русланом Махановым и Сергеем Стяжкиным он избил отца и вывез в лес. От множественных ударов бейсбольной битой Анатолий скончался в машине. Отморозки решили «замести следы» и сожгли легковушку вместе с трупом. Спустя неделю всю шайку задержал спецназ. 28 числа Тропин-младший показал следователям, где бросил сгоревший автомобиль.

- По итогам психиатрической экспертизы установлено, что фигуранты вменяемы, поскольку осознавали характер совершаемых ими действий. В отношении всех четверых обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

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Судебное следствие началось с оглашения обвинительного заключения. Как выяснилось, план о похищении у Леонида и его подельников (все ранее судимые - прим.ред) возник накануне вечером.

- Тропин рассказал подельникам о своей ссоре с потерпевшим. Предложил похитить его, на что последние из сочувствия согласились, тем самым вступив в преступным сговор с ним, - зачитал государственный обвинитель.

Из материалов дела следует, что Маханов и Басков подкараулили Анатолия у его дома. Глава семьи вернулся из магазина с женой Надеждой. Когда женщина зашла в дом, на Анатолия напали.

Валентин Басков в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руслан схватил мужчину сзади и попытался повалить на землю. Но Тропин-старший сумел дать отпор, на что получил два удара бейсбольной битой по голове.

После избиения к дому на «четырнадцатой» подъехал Леонид. Он связал отцу руки клейкой лентой и ещё дважды ударил по голове. Анатолия погрузили в багажник и увезли в лес. Уже потом банда поняла, что инженер скончался. Экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стала асфиксия - Анатолий задохнулся из-за большого количества крови во рту.

Сам же Леонид заявил, что не планировал убивать отца.

- Умысла убивать и похищать у нас не было. Это все стечение обстоятельств, так как появились свидетели. Вину не признаю, - сказал Леонид Тропин.

Сергей Стяжкин на судебном заседании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руслан Маханов и Валентин Басков также не признали вину. Утверждают, что все пошло не по плану.

- План был нанести легкие побои, - добавил Басков.

Жена Анатолия Тропина выступила в суде в качестве потерпевшей. Со слезами на глазах женщина рассказала о непростых отношениях сына с отцом.

- У них все это шло с детства. Лёня очень любил отца, а его к нему не тянуло. Муж часто просил что-то передать сыну, так как сам до него дозвониться не смог. Я купила Лене квартиру в ипотеку. До апреля мы вместе ее выплачивали. Супруг не хотел в этом принимать участия. Потом стал требовать, чтобы Лёня съехал. Ладно он его одного выгонял и сын жил непонятно где. Но сейчас у него семья, дети. Лёня очень трепетно относится к детям. Даже к ребенку жены от первого брака относился как к родному. Потому что сам не чувствовал отцовской любви, - пояснила Надежда Тропина.

О похищении мужа Надежда узнала от соседей, которые стали невольными свидетелями преступления.

Подсудимый Руслан Маханов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Соседка сказала, что трое или четверо мужчин напали на Анатолия и затолкали в багажник в мешке для картошки. И что машина была похожа на автомобиль сына. Я все узнавала из интернета, а потом меня пригласил следователь, - добавила жена Анатолия.

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