Как подать заявку на участие в «Елке желаний» и самому помочь «мечтателям» в рамках акции в Свердловской области

"Елку желаний" открыли в ДИВСе. В середине декабря волшебную елку с детскими мечтами перевезут в исторический парк "Россия - моя история" у Цирка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Российской Федерации. Открытие «Елки» состоялось в Екатеринбурге накануне. Мы расскажем, как успеть оставить свою заявку на подарок от «Елки желаний» и как поучаствовать в «Елке желаний» в Екатеринбурге и в Свердловской области в декабре 2022 года – феврале 2023 года.

Что такое «Елка желаний»

Региональное общественное движение Татарстана «Наше дело» создало «Елку желаний» как благотворительную акцию. «Елка желаний» - это когда любой желающий может стать благотворителем и совершить доброе дело, осуществив мечту одного ребенка. Сейчас акция является частью проекта «Мечтай со мной» всероссийской акции «МыВместе».

Суть идеи проста: осенью волонтеры собирают заявки от людей, которые хотели бы получить подарок для своего ребенка или престарелого родственника. Участники акции заранее оставляют заявки и ждут решения комитета.

В декабре акция стартует. На нарядную елку развешивают бумажные шары разных цветов с детскими мечтами и желаниями пенсионеров. Любой человек может подойти к елочке, почитать желания детей и пожилых людей и выбрать то, что по душе. Дальше человек может финансово помочь в оплате мечты или же связаться с семьей мечтателя и вместе осуществить мечту.

Исполнение желаний продолжается до февраля 2023 года.

Кто может подать заявку на участие в «Елке» как «мечтатель»

Организаторы акции выделили несколько категорий. В этом году список пополнился в связи с тем, что и в стране появились новые субъекты.

В 2022 году заявку на участие в «Елке желаний» могут отправить:

1. Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с ограниченными возможностями здоровья

2. Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с инвалидностью

3. Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни

4. Дети-сироты и дети без попечения родителей (от 3 до 17 лет включительно)

5. Дети (от 3 до 17 лет включительно) из семей с доходом ниже прожиточного минимума

6. Дети (от 3 до 17 лет включительно) военнослужащих и мобилизованных, которые участвуют в СВО

7. Дети (от 3 до 17 лет включительно), проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

8. Дети (от 3 до 17 лет включительно) из числа беженцев или вынужденных переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в период с февраля 2022 года

Можно ли подать заявку на «Елку желаний»

Заявки на «Елку желаний» принимали с ноября 2022 года. В этом году сделали исключение и продлили прием заявок до 15 декабря 2022 года.

Кто может участвовать в акции?

Граждане Российской Федерации

Люди, у которых есть вид на жительство в Российской Федерации

Люди, которые зарегистрированы и проживают на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей

Какие желаний можно загадывать?

Все, что связано с творчеством, спортом, образованием, одеждой, техникой и игрушками. Также из нематериальных желаний можно заказать поездку, достижения цели, встречу и исполнение определенной роли

Какие желания загадывать нельзя?

Прохождение лечения и предоставление медицинских услуг

Приобретение технических средств реабилитации и абилитации

Приобретение специализированного медицинского оборудования

Приобретение недвижимости и транспортных средств

Приобретение животных

Ремонт помещений

Приобретение тренажеров, бытовой техники, домашней/ офисной/ садовой мебели и другое

Как отправить заявку на «Елку желаний»

Зайти на сайт Елкажеланий.рф

Нажать кнопку «Стать мечтателем»

Заполнить форму представителя

Приложить документы, которые подтвердят категорию «мечтателя»

Приложите СНИЛС человека, от имени которого вы подаете заявку (за исключением проживающих и зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей). Прикрепите к заявке фотографию СНИЛС того человека, от имени которого подаете заявку. По правилам акции на одного человека можно подать только одну заявку. Это нужно для того, чтобы не множить копии одной и той же заявки и не усложнять работу модераторам. Для этого нужен номер СНИЛС, по которой идентифицируется заявка.

Если вы проживаете на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, вместо СНИЛС вы прикрепляете фотографию паспорта или свидетельства о рождении.

Верифицируйте заявку на сайте с помощью получения кода от организаторов акции

Ждите решения оргкомитета акции

Как я могу исполнить желания детей и взрослых?

Есть четыре способа:

Стать волонтером – подходит физическим лицам. Вы можете помочь модерировать заявки или входящие сообщения. Также вы можете помогать организовывать мероприятия у себя в регионе под эгидой акции.

Стать исполнителем – подходит физическим лицам. Вы принесете радость новогоднего праздника в семьи участников акции. Вы сами выбираете регион и ценовой диапазон, в котором вам удобно исполнить желание.

Стать партнером-исполнителем – подходит для юридических лиц. Предложите сотрудникам вашей компании стать исполнителями желаний.

Стать спонсором – подходит для юридических лиц. Организаторы подготовили спонсорские пакеты для компаний, которые хотят стать официальными спонсорами Всероссийской акции «Ёлка желаний». Вы можете выбрать наиболее оптимальный для вас вариант с учетом бюджета и возможностей.

Где находится «Елка желаний» в Екатеринбурге и Свердловской области?

Официальное открытие «Елки желаний» 2022 состоялось 11 декабря в ДИВСе по адресу Олимпийская набережная, 3. Праздник прошел в рамках Вечера бокса RCC Boxing Promotions. Первыми в акции приняли участие известные уральские боксеры, а также гости вечера. Редакция «КП-Екатеринбург» тоже решила сделать мир чуточку лучше и исполнить одно из детских желаний.

С середины декабря елка будет стоять в историческом парке «Россия – моя история» в Екатеринбурге по адресу ул. Народной воли, 49.

Как участвовать в «Елке желаний» в Екатеринбурге и в Свердловской области

Во-первых, можно лично приехать к наряженной елке и выбрать приглянувшийся вам вариант. Во-вторых, заполнить форму «Подать заявку» и ждать ответного письма от организаторов. В-третьих, поучаствовать в акции с помощью своих коллег, если ваша фирма принимает участие в акции.

Какие желания есть у уральских «мечтателей»?

Желаний много. На открытии акции корреспонденты «КП-Екатеринбург» заметили заявки от 4-летнего Вани, который мечтает побывать на съемочной площадке и 6-летней Вероники, которая хочет световой стол для рисования песком. Есть заявки и от подростков: 12-летняя Елизавета хотела бы встретиться с Niletto, а 13-летняя Александра мечтает о концерте Полины Гагариной.

Дети мечтают полетать в аэротрубе, побывать в планетарии, встретиться с Дедом Морозом. А больше всего на елке висит шариков с желанием поплавать с дельфинами.

Шарики разделены по цветам в зависимости от цены подарка: красные – до 500 руб., желтые – до 3 000 руб. до 5 000 руб., серебристые – до 10 000 руб. и золотистые от 10 000 рублей. Зеленые шары – это нематериальные подарки.

После выбора «волшебного шарика», подойдете к волонтеру. Он отметит вас в списке, запишет ваши контакты и передаст вам контакты «мечтателей».