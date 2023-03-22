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Общество22 марта 2023 6:23

Будем опираться на опыт СССР: министр просвещения Сергей Кравцов об изменениях для школьников с 1 сентября

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как изменится система профориентации для школьников
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В среду, 22 марта, в Екатеринбург прилетел министр просвещения России Сергей Кравцов

В среду, 22 марта, в Екатеринбург прилетел министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург сегодня, 22 марта, прилетел министр просвещения России Сергей Кравцов. Он принял участие в работе первого Всероссийского фестиваля по профориентации «Билет в будущее».

Министр просвещения Сергей Кравцов в Екатеринбурге принял участие во Всероссийском фестивале по профориентации «Билет в будущее».

Министр просвещения Сергей Кравцов в Екатеринбурге принял участие во Всероссийском фестивале по профориентации «Билет в будущее».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это очень значимое событие, потому что начиная со школьной скамьи нужно говорить ребенку о тех безграничных возможностях, которые есть в нашей стране, - сказал со сцены Сергей Кравцов. - Надо рассказывать о тех безграничных возможностях, которые может дать наша промышленность, наша экономика. Яркий пример – Свердловская область.

В фестивале по профориентации приняли участие не только руководители федеральных ведомств, но и педагоги и школьники

В фестивале по профориентации приняли участие не только руководители федеральных ведомств, но и педагоги и школьники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр просвещения также отметил, что подобные профориентационные мероприятия со следующего учебного года реализовывался во всех школах страны. Большой упор в этом будет сделан и на опыт СССР.

Губернатор Евгений Куйвашев и министр просвещения России Сергей Кравцов

Губернатор Евгений Куйвашев и министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Она является одним из ярких примеров реализации возможностей молодых школьников, - сказал Сергей Кравцов. - Этот первый фестиваль - огромная работа, которая была проведена по обсуждению того, какой может быть модель профориентации, чтобы она включала все лучшее в советском опыте, международном и отечественном. Мы представим эту модель сегодня. Но с 1 сентября следующего учебного года будем ее рекомендовать для использования во всех школах нашей страны.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ