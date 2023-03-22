В среду, 22 марта, в Екатеринбург прилетел министр просвещения России Сергей Кравцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург сегодня, 22 марта, прилетел министр просвещения России Сергей Кравцов. Он принял участие в работе первого Всероссийского фестиваля по профориентации «Билет в будущее».

Министр просвещения Сергей Кравцов в Екатеринбурге принял участие во Всероссийском фестивале по профориентации «Билет в будущее». Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это очень значимое событие, потому что начиная со школьной скамьи нужно говорить ребенку о тех безграничных возможностях, которые есть в нашей стране, - сказал со сцены Сергей Кравцов. - Надо рассказывать о тех безграничных возможностях, которые может дать наша промышленность, наша экономика. Яркий пример – Свердловская область.

В фестивале по профориентации приняли участие не только руководители федеральных ведомств, но и педагоги и школьники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр просвещения также отметил, что подобные профориентационные мероприятия со следующего учебного года реализовывался во всех школах страны. Большой упор в этом будет сделан и на опыт СССР.

Губернатор Евгений Куйвашев и министр просвещения России Сергей Кравцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Она является одним из ярких примеров реализации возможностей молодых школьников, - сказал Сергей Кравцов. - Этот первый фестиваль - огромная работа, которая была проведена по обсуждению того, какой может быть модель профориентации, чтобы она включала все лучшее в советском опыте, международном и отечественном. Мы представим эту модель сегодня. Но с 1 сентября следующего учебного года будем ее рекомендовать для использования во всех школах нашей страны.