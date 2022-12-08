Что привезти с Урала в подарок из сувениров

Урал тесно связан с несколькими символами, известными в России и за рубежом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сувениры Екатеринбурга тесно связаны с уральской тематикой. Сувенир можно купить и отправить близким, которые живут в других регионах страны или за рубежом, чтобы порадовать их необычным подарком перед Новым годом. А можно привезти памятный подарок из поездки в Свердловскую область. Мы расскажем, что привезти с Урала и где купить сувениры в Екатеринбурге.

Уральские самоцветы

Более 200 видов минералов было обнаружено на территории Уральских гор. Поэтому неудивительно, что столетия Екатеринбург и Урал ассоциируются именно с драгоценными и полудрагоценными камнями. Александрид и малахит из-за своих уникальных качеств признаны достояние страны. Малахитовая гостиная, сделанная из камня, привезенного с Урала, и установленная в Зимнем дворце, признана искусствоведами шедевром наравне с Янтарной комнатой. А в минералогии даже есть термин «самоцветная полоса Урала».

Неудивительно, что именно эти сувениры можно купить в Екатеринбурге как символ Урала. Самый известный самоцвет – это малахит. Также среди лидеров можно назвать александрит, яшму, сердолик, розовый кварц и аметист. Есть змеевики, родониты, демантоид, аквамарин , аметист, турмалин, топаз, раухтопаз, горный хрусталь. Из драгоценных на Урале добывались алмазы, рубины, сапфиры и изумруды.

Где купить уральские самоцветы? Рынок сувениров под открытым небом есть на площадке у УрГЭУю. Несколько раз в месяц в Екатеринбурге работает выставка-ярмарка «Минерал-шоу». Можно заглянуть в арт-галерею «Птица» или отправиться в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства на пр. Ленина, 37.

Тагильские подносы

Об особых подносах, которых создавали нижнетагильские мастера, известно с 18 века. Техника, в которой создавали рисунки, признана мировыми искусствоведами и получила название «Тагильская роза».

Нижнетагильские подносы были уникальны и в живописи, которая использовалась, и в том, как создавалось само полотно. Тогда еще не умели обрабатывать металл с помощью листопрокатного оборудования, поэтому тонкие подносы создавались с помощью ковки. Края подносов были ажурными.

Фирменный магазин «Тагильские подносы» находится в Екатеринбурге по адресу ул. Челюскинцев, 37 около железнодорожного вокзала. Там и можно купить тагильские подносы.

Сысертский фарфор

Сувениры Екатеринбурга прочно ассоциируются с сысертским фарфором. Это будет еще одним оригинальным вариантом для тех, кто ищет, что привезти с Урала.

Этот фарфор создается на 80% вручную в городе Сысерть близ Екатеринбурга. Расписывают сервизы также особым рисунком, который получил название «Сысертской розы». Популярны фарфоровые изделия, украшенные «малахитовым» узором.

На заводе выпускают чайные и кофейные сервизы, вазы, шкатулки, подсвечники, сувенирные фигурки, блюда, иконостасы и утварь для церковных служб.

В Екатеринбурге сысертский фарфор можно купить в фирменных магазинах по адресам ул. Малышева, 41 и ул. Репина, 6А.

Таволожская керамика

Столетиями жители сел Нижняя и Верхняя Таволга осваивают горчарное дело. К 1887 году насчитывалось 59 гончарных мастерских в одних только Нижних Таволгах. Их творения пользуются большой популярностью у туристов. Здесь сохранилась уникальная технология чернолощеной керамики.

Здесь продают тарелки, кружки, горшки, вазы. Таволожскую керамику можно купить в одноименном магазине по адресу ул. Челюскинцев, 60.

Вкусные угощения

Есть несколько продуктов питания, которые плотно связаны с уральской символикой. Их также привозят с Урала в качестве оригинального угощения.

Свердловский кекс. В России только три города могут похвастаться своими рецептами фирменных кексов: Москва, Уфа, Екатеринбург. В свердловский кекс добавляют сгущенное молоко, десертное вино, сухофрукты. Его удобно везти в гараже.

Майонез «ЕЖК» - еще один символ Екатеринбурга. Екатеринбургский жировой комбинат разработал свой рецепт майонеза, который сильно полюбился уральцам. Уралььцы гордятся своим майонезом и любят добавлять его в свои блюда. Ради интереса можно отвести упаковку майонеза из уральского региона.

Пряник «Сказы Бажова» - сладкий сувенир, украшенный рисунками по мотивам уральских сказок. Эти пряники делают по старинным рецептам. Удобен в перевозке и необычен в качестве подарка.

Уральские конфеты – особо праздничные упакованы в жестяные коробки. Есть подарочный набор «Сердце Екатеринбурга», конфеты «Екатеринбург» и «Уральские сказы». Есть наборы конфет после пролета над регионом метеорита в 2012 году – «Уральский метеорит» и «Свердловский метеорит» Будут ярким и аутентичным подарком как на Новый год, так и другие праздники для семьи, друзей и деловых партнеров из других регионов.

Колоритный алкоголь

Среди пива выделяются «Исетское» и «Тагильское». Из настоек в подарок берут ««Уральскую старину», «Уральскую рябину на коньяке» и «Уральскую предгорную». Водка, связанная с Екатеринбургом, это «Старый Урал», «Демидов» и «Екатеринбург».

Купить еду и напитки можно как в лавочках при музеях Екатеринбурга, так и в продуктовых магазинах региона.

Современные подарки

Несколько лет назад в Екатеринбурге появился бренд «Made in Ural». Команда проекта выпускает футболки, худи и головные уборы с символикой Урала. Их точки находятся в ГЦСИ на улице Добролюбова, 19а и в «Гнездо» на улице Радищева, 20.

Магазин «Ель» торгует дикоросами, одеждой, шоперами, термосами и термокружками, посудой, брелками, мылом и свечами. Все они оформлены символами Урала. Для подарков можно выбрать и фирменную упаковку – деревянные ящики разных размеров с соотвествующим оформлением. Магазин расположен в «Ельцин-центре» на ул. Бориса Ельцина, 3.

Магазин «URALS» продает свитшоты, худи, футболки, кепки, лонгсливы, брюки, носки и значки. Они продаются в фирменном отделе по адресу ул. Куйбышева, 55, офис 019, в «Планете баскетбола» на ул. Толмачева, 22 и в «UPPER store» на ул. Вайнера, 15.