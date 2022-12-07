Следователи ждут результаты экспертиз. Фото: читатель «КП»

Точная причина смерти 20-летней уроженки Верхнего Уфалея Елены Т. станет известна лишь в конце декабря. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах. 4 ноября сотрудница алкомаркета позвала к себе в гости 21-летнего коллегу по имени Никита. Они познакомились на работе, так как работали в одной торговой точке. На протяжении месяца Никита и Елена встречались в интимной обстановке.

В роковой вечер парень вновь пришел в квартиру на Бажова, 76. Через два часа, когда пара решила заняться сексом, девушка умерла.

- Из показаний любовника следует, что Лене резко стало плохо после секса. Он вызвал скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть девушки, - рассказывал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

В Следственном комитете подтвердили факт смерти девушки.

- Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту смерти девушки проводится процессуальная проверка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации связаться с парнем, который последним видел Елену, не удалось.

По словам знакомых Елены, одной из возможных причин смерти называются наркотики.

- Мы раньше работали вместе, я была на ее похоронах. Сказали, что было отравление какое-то. Предположительно, наркотиками, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая коллега девушки.

Друг Никиты отметил, что смерть Елены наступило мгновенно.

- Точно не знаю. Говорят, сердце не выдержало. Человек замертво упал, - добавил собеседник «КП-Екатеринбург».

Сам Никита отказался комментировать случившееся.