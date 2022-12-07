Какие кормушки для птиц бывают и как их сделать

Кормушки могут привлечь птиц к вашему садовому участку. Летом они станут верными помощниками в борьбе против вредителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кормушка – важная вещь зимой сразу по нескольким причинам. Кормушка для птиц помогает им выживать в морозы, учит детей бережному обращению с природой и позволяет использовать материалы повторно. Кормушка своими руками принесет радость вам и вашему ребенку во время изготовления и использования. Кормушку можно и купить, красивое изделие украсит ваш сад или двор вашего дома. Мы расскажем, какие бывают кормушки, какие из них можно купить и как сделать кормушку для птиц.

Кормушки для птиц: какие бывают

Какую кормушку стоит купить

Есть несколько видов кормушек в заивисмостии от того, планируете ли вы их покупать или делать своими руками. Если вы хотите купить кормушку, то среди них бывают:

Кормушка металлическая – создается мастерами кузнечного дела и выглядит презентабельно. Может стать полноценным элементом дизайна вашего садового участка или частного дома.

Кормушка из дерева - прочная и надежная. Есть необычные и яркие модели, которые будут хорошо смотреть и в парке, и во дворе

Кормушка из фанеры – представляют собой самый большой пласт среди всех представленных в магазинах кормушек. Могут быть простыми по форме или вычурными, с рисунком и без

Кормушка из пластика – чаще всего оборудованы присосками и сделаны из прозрачного оргстекла. Такие кормушки будут интересны детям, так как позволяют каждый день наблюдать за тем, как птицы едят и ухаживать за пернатыми.

Кормушка-лущилка – помогает имитировать добывание пищу в условиях дикой природы. Металлическая сетка закреплена между двумя пластинами. Одну из пластин можно отодвинуть, чтобы засыпать туда орехи и семена. Птицы могут зацепляться за сетку лапами и вытаскивать корм из прорезей самостоятельно.

Кормушка своими руками: как ее сделать

Кормушка своими руками является более оригинальной. В интернете есть много вариантов из разных материалов.

Кормушка из бутылки – необычный и эстетически приятный вариант. Принцип состоит в том, чтобы насыпать в стеклянную бутылку зерна, а после закрепить у ее горлышка поддон. Если бутылку перевернуть вверх дном, то зерна будут ссыпаться вниз как в автокормушках. Остается только закрепить бутылку и поддон на дереве, и периодически обновлять зерна.

Кормушка из пластиковой бутылки – одна из самых простых в изготовлении. Если вы возьмете большую 5-литровую бутылку, то из нее можно сделать кормушку-площадку с крышей. Для этого бутылку размещают горизонтально, на одной стороне вырезают прямоугольник. Ее можно подвесить к дереву и регулярно обновлять корм. Птицы будут укрыты от снега и ветра и получать большую площадь, на которой могут поместиться сразу несколько особей.

Из небольших бутылок можно сделать также подвесную конструкцию. Бутылку размещают вертикально и ближе ко дну вырезают дверь для пернатых. Или же можно просто отрезать донышко и закрепить его на стволе дерева.

Кормушка-печенье – делается из зерновой смеси, муки, сахара и воды. Ингредиенты помещаются в силиконовую форму для кексов или печенья. После того, как смесь высохнет, она становится похожей на печенье. Угощение с помощью ленту прикрепляют к ветке дерева. Для печенья понадобится: зерновая смесь, 2 столовых ложки муки, 1 чайная ложка сахара и стакан теплой воды. Зерна смешивают с мукой. Сахар растворяют водой и выливают раствор в зерновую смесь. Все вместе раскладывают по формочкам. Можно сушить 2 часа в духовке, разогретой до 100 градусов, а можно оставить на ночь на батарее. Также смесь используют для того, чтобы окунуть в нее сосновые шишки. После того как смесь засыхает, шишку можно подвесить на ветку дерева.

Кормушка из дерева – из дерева можно сделать поддоны, на которые насыпается зерно. При желании можно добавить к поддону крышу, что будет защищать пищу от снега. Любители столярничать могут создать полноценный домик для птиц, зерно в который будет высыпаться через дверь.

Кормушка из подручных материалов – в качестве материала используется ненужная пластиковая и стеклянная посуда, сковородки и контейнеры, чашки, жестяные банки, упаковки от тетрапаков, аквариумы, скорлупа от кокосов, цветочные горшки, конструкторы LEGO, лотки для яиц.

Кормушки бывают разные по форме и по назначению. Нередко первые кормушки ребенок делает с родителями в детском саду. Так малыш понимает, как важно заботиться о природе и учится управляться с простыми строительными инструментами. При желании можно найти кормушку, которая не только спасет жизнь пернатым в зимнюю стужу, но и будет радовать вас своими необычным дизайном.