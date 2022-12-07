Митрополит Евгений рассказал, когда построят храм святой Екатерины

Митрополит Евгений дал понять, что вопрос с храмом не исключен из повестки дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в День святой Екатерины, который отмечается 7 декабря, рассказал, когда в столице Среднего Урала может появиться Храм в честь святой великомученицы Екатерины, место для которого периодически выбирают с 2010 года.

По словам владыки, вопрос о начале строительства зависит от исхода специальной военной операции, которую ведет Россия. При ее успешном завершении собор будет построен.

- Если мы не будем равнодушны, Бог и воины, наш народ одержит победу над этим злом, то таким памятником победе Бога над смертью, добра над злом, станет Храм святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге. И это будет главным поводом и главным знамением того, чтоб собор был воздвигнут, - рассказал глава митрополии во время городского Крестного хода 7 декабря.

Таким мог быть храм в сквере. Фото: проектная документация

Напомним, что в 2010 году Храм святой Екатерины предложили построить на площади Труда, где сейчас расположен фонтан «Каменный цветок» и часовня святой Екатерины. Тогда часть горожан впервые выступила против этого предложения.

Через несколько лет местом для строительства выбрали акваторию Городского пруда, и тогда несколько тысяч человек отправились «обнимать пруд», чтобы защитить его от застройки.

В мае 2019 года храм собрались возвести в сквере у Драмтеатра, который несколько тысяч человек стали защищать от застройки. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства в ситуацию президента Владимира Путина, который сказал, что голос горожан должен быть услышан.

После этого осенью того же года в Екатеринбурге провели референдум о выборе места для строительства. Им стала площадка по улице Горького, где сейчас расположено большое здание бывшего Приборостроительного завода.

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