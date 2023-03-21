Международные студенческие игры в Екатеринбурге - 2023 объявили старт отбора волонтеров

Молодые люди будут работать на спортивных и неспортивных объектах фестиваля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенческие игры - 2023 запустили прием заявок от волонтеров для набора в команду проекта. Международный университетский фестиваль спорта пройдет в Екатеринбурге летом 2023 года. Организацией и помощью спортсменам будут заниматься 3500 волонтеров из России и других стран мира. Для того чтобы попасть в команду, нужно пройти конкурсный отбор от оргкомитета.

Международные студенческие игры - 2023: как стать волонтером, заполнить заявку, что будут делать волонтеры

Студенческие игры - 2023: как стать волонтером

Необходимо зарегистрироваться и отправить заявку оргкомитету. После этого надо будет пройти онлайн-тестирование и собеседование. Если человек проживает в Екатеринбурге, это будет очное собеседование на 30 минут. Если в другом городе – онлайн-встреча. Эти этапы запланированы с марта по 30 июня. В течение месяца после собеседования будет принято решение оргкомитета.

Обучение пройдет с мая по август. Сначала волонтеры обучаются онлайн, затем офлайн. Ребят ждут теоретические занятия и тренинги на объектах фестиваля.

После этого идет итоговое подтверждение позиции, аккредитация и получение униформы. Финальные списки утверждают в июле 2023 года.

Студенческие игры - 2023: что получат волонтеры

Денежного вознаграждения не будет. Но при этом волонтерам предоставят униформу фестиваля, питание во время смен и бесплатный проезд, благодарственное письмо от дирекции фестиваля и сувениры.

Студенческие игры - 2023: кто может стать волонтером

Участвовать в отборе могут молодые люди от 16 лет, в некоторых направлениях – от 18 лет. Владение английским языком – приоритет, но при этом в команде есть места, где знание языка – это необязательное требование.

Также плюсом считается волонтерский опыт, но и это не считается обязательным требованием.

Заявку могут подать жители Екатеринбурга, жители других городов России, а также представители иностранных государств.

Студенческие игры - 2023: чем будут заниматься волонтеры

Оргкомитет разделит команду волонтеров на 23 направления.

Направление «Размещение» – добровольцы занимаются размещением гостей фестиваля из других стран, журналистов и спортсменов, в гостиницах города, помогают им во время проживания решать различные вопросы. Волонтеры могут отлично подтянуть английский и другие иностранные языки, но не смогут работать на спортивных объектах.

Направление «Аккредитация» – добровольцы будут работать в аккредитационных центрах, выдают бейджи. Они начинают работать раньше остальных направлений на месяц, общаются со всеми участниками фестиваля, спортивными судьями, медиа, персоналом, волонтерами. Могут хорошо прокачать свой иностранный язык, но не могут работать на спортивных объектах.

Направления «Прибытия и отъезды» – первыми встречают гостей из-за рубежа и провожают их после фестиваля. Они работают в аэропорте, на железнодорожных вокзалах, в общественном центре Спортивной деревни. Проявляют себя как переводчики в зонах паспортного и таможенного контроля. Им придется работать и в ночные часы, когда нужно будет принять в это время гостей мероприятия.

Направление «Управление Спортивной деревней» – добровольцы обеспечивают комфортное проживание гостей Спортивных игр - 2023. Они будут тесно общаться со всеми международными делегациями, но не смогут работать на спортивных объектах.

Направление «Телерадиовещание» – добровольцы помогают в финальной подготовке комментаторских позиций, ТВ-компаунда, взаимодействуют с основным вещателем по организационным вопросам. Здесь можно изучить журналистские навыки, но требуется выдержка, так как работы окажется очень много.

Направление «Церемонии» – добровольцы помогают в проведении важнейших событий фестиваля: церемоний открытия и закрытия фестиваля, церемониях награждения атлетов и в проведении приветственных церемоний. Волонтеры работают с артистами за кулисами, со зрителями на трибунах, со спортсменами в спортивных зонах. Они много заняты на репетициях и будут проходить серьезный отбор.

Направление «Коммуникации» – добровольцы работают с сайтом и социальными сетями фестиваля. Могут посещать любые мероприятия и объекты фестиваля. К ним есть специальные требования по фото- и видеосъемке и подготовке контента.

Направление «Культурные проекты» – добровольцы неспортивных объектов фестиваля. Они работают в Спортивной деревне, на экскурсиях и других культурных мероприятиях, организованных для участников и гостей фестиваля. В их задачи входит создание атмосферы праздника и гостеприимства, навигация гостей, работа за кулисами и помощь на сцене, проведение тематических пеших экскурсий по Екатеринбургу. Им нельзя будет участвовать в спортивных мероприятиях фестиваля.

Направление «Взаимодействие с участниками» – добровольцы встречают и провожают участников, на ежедневной основе сопровождают их на объекты фестиваля, помогают в решении возникающих вопросов. Работают с раннего утра до позднего вечера, в том числе переезжают с ними с объекта на объект.

Направление «Сервисы для зрителей» – добровольцы обеспечивают комфортное пребывание зрителей на объектах фестиваля. Нужно будет работать с большим потоком зрителей и много времени проводить на ногах, следовательно, нужна выдержка и психологическая устойчивость.

Направление «Питание» – добровольцы помогают в навигации в столовых для участников фестиваля, взаимодействуют с сотрудниками оргкомитета. Работать надо с большим потоком людей и в очень интенсивном режиме.

Направление «Медицинское обслуживание» – добровольцы взаимодействуют с медицинскими работниками на объектах фестиваля, помогают им, сопровождают спортсменов в медицинское учреждение в случае необходимости, оказывают услуги по переводу. Но могут возникать серьезные стрессовые ситуации и физическая сила.

Направление «Сервисы для СМИ и вещателей» – добровольцы работают на информационных стойках для представителей СМИ, помогают в организации работы СМИ на объектах фестиваля, занимаются подготовкой залов для пресс-конференций и помогают в их проведении, оказывают поддержку фотографам во время их работы на фотопозициях у поля, координируют работу микст-зоны и трибуны для СМИ. Им необходимо владеть отличным английским и выносливостью.

Направление «Маркетинг» – добровольцы помогают в реализации маркетинговых программ на объектах фестиваля. Узнают, что такое маркетинг в спорте: стратегия, основы продвижения, бренд. При этом нужны сильные организаторские навыки и стрессоустойчивость.

Направление «Протокол» – добровольцы приветствуют и встречают VIP-гостей, информируют по возникающим вопросам, помогают службе протокола в рассадке гостей на трибуне и контролируют функционирование VIP-зоны (порядок в зоне, наличие необходимых материалов). График предполагается напряженным, а рабочий день может быть ненормированным, также могут возникать стрессовые ситуации.

Направление «Безопасность» – добровольцы являются ассистентами менеджера функции на объекте, оказывают услуги по решению организационных вопросов и переводу при прохождении участниками процедур досмотра на объектах фестиваля. Работать приходится много, в том числе на улице и в любую погоду.

Направление «Организация спортивных мероприятий» – добровольцы помогают с установкой необходимого оборудования на объектах, работают на тренировках и соревнованиях по 14 видам спорта, оказывают информационную поддержку спортсменам, тренерам и спортивным судьям. Обязаны поддерживать чистоту и порядок на объекте.

Направление «Информационные технологии» – добровольцы отвечают за работу всех технологических систем, сервисов и инструментов, необходимых для проведения фестиваля. График может быть ненормированным, может требоваться физическая сила.

Направление «Билетная программа» – добровольцы помогают зрителям решить проблемы с билетами и найти свои места на трибунах. Должны будут решать спорные стрессовые ситуации, работать в том числе на улице.

Направление «Транспортное обслуживание» – добровольцы работают на парковках основных объектов проведения фестиваля, помогают водителям с парковкой автомобилей и навигацией в зоне, проверяют транспортные аккредитации на пунктах контроля транспортных периметров. Также волонтеры работают на транспортных столах основных объектов проведения фестиваля с целью информирования и регулирования возникающих со стороны представителей разных клиентских групп вопросов. Нужна выносливость и стрессоустойчивость, так как работа предполагается, в том числе, по ночам, в любую погоду на улице и так далее.

Направление «Управление объектами» – добровольцы работают в координационном центре объекта, в операционном центре объекта, где взаимодействуют с членами команды объекта: оказывают помощь в разрешении инцидентов, проводят мониторинг исполнения детального графика мероприятия, помогают в организации совещания команды объекта. Работа команды начинается еще до фестиваля, нужно быть стрессоустойчивым и выносливым.

Направление «Экипировка» – добровольцы помогают в выдаче униформы всем клиентским группам. Работать нужно уже за две недели до старта фестиваля.

Направление «Управление волонтерами» – добровольцы работают в штабе волонтеров. Участники оперативной группы выходят на замену на позиции, где возникла нехватка волонтеров.