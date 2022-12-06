В Екатеринбурге сторож сдал на металлолом башенный кран

Мужчина нашел сообщников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сторож стройплощадки в Екатеринбурге смог украсть башенный кран за 15 миллионов рублей. Мужчина из Саратовской области заработал больше ста тысяч рублей, прежде чем о его преступлении узнали в полиции. Кран он сдал на металлом.

Работая на стройке охранником в одиночку, мужчина понимал, что сам кран вывезти с территории он не сможет, поэтому нашел сообщников.

Подельникам он объяснил, что начальство дало задание как можно скорее освободить место, которое кран занимал, якобы его вообще списали и к использованию он непригоден. За помощь в разборке и распилке крана сторож обещал сообщникам заплатить деньги.

- После расчета со всеми неосведомленными работниками у злоумышленника остался его так называемый заработок в размере 150 тысяч рублей, - уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Демонтаж башенного крана продолжался с февраля по март 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Демонтаж башенного крана продолжался с февраля по март 2022 года. За это время кран полностью был сдан в пункт приема металлолома бандой во главе со сторожем. В июне о схеме нестандартного заработка узнали в полиции.

В декабре Орджоникидзевский районный суд вынес свое решение. Сторож отправится за решетку на несколько лет.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, в особо крупном размере». Суд назначил виновному наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что о воре из Саратовской области стало известно в июне. До этого, другой уралец тоже решил совершить необычную и крупную кражу. Пьяный житель уральской деревни Духовая за один день угнал сразу две машины. 18-летнему парню на время удалось завладеть отечественной «семеркой», а также иномаркой Hyundai Accent.