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НовостиОбщество11 ноября 2022 12:18

Пьяный житель уральской деревни за один день угнал сразу две машины

Молодой человек объяснил, что пошел на преступление из-за желания покататься
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Молодой человек объяснил, что пошел на преступление из-за желания покататься

Молодой человек объяснил, что пошел на преступление из-за желания покататься

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный житель уральской деревни Духовая за один день угнал сразу две машины. 18-летнему парню на время удалось завладеть отечественной «семеркой», а также иномаркой Hyundai Accent .

- Прибывшие на место происшествия наряды ДПС обнаружили автомобиль брошенным примерно в 400 метрах от дома заявителя, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Молодой человек оказался местным жителем, он объяснил, что пошел на преступление из-за желания покататься, при этом водительских прав у него не было.

На нарушителя составили протокол по статье «Управление в нетрезвом состоянии транспортным средством лицом, не имеющим права управления», за это ему назначили 10 суток ареста.

- После отбывания этого наказания, разбирательство по делу об угоне транспортных средств односельчан продолжилось, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - добавили в полиции.