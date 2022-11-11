Пьяный житель уральской деревни за один день угнал сразу две машины

Молодой человек объяснил, что пошел на преступление из-за желания покататься Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный житель уральской деревни Духовая за один день угнал сразу две машины. 18-летнему парню на время удалось завладеть отечественной «семеркой», а также иномаркой Hyundai Accent .

- Прибывшие на место происшествия наряды ДПС обнаружили автомобиль брошенным примерно в 400 метрах от дома заявителя, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Молодой человек оказался местным жителем, он объяснил, что пошел на преступление из-за желания покататься, при этом водительских прав у него не было.

На нарушителя составили протокол по статье «Управление в нетрезвом состоянии транспортным средством лицом, не имеющим права управления», за это ему назначили 10 суток ареста.

- После отбывания этого наказания, разбирательство по делу об угоне транспортных средств односельчан продолжилось, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - добавили в полиции.