Полиция возбудила уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Тавды лишился накоплений, пытаясь купить водительское удостоверение. 30-летний мужчина наткнулся на объявление о курсах вождения за 16 тысяч рублей. Но уже в переписке с «инструктором» понял, что сможет купить документ за 70 тысяч.

«Водительское удостоверение категории В будет стоить 64-66 тысяч. Туда будет входить свидетельство об обучении в автошколе. И два экзамена в ГАИ: теория и вождение. За получением вам можно подъехать к нам в ГАИ в Тюмень. Либо в Тавду...но инспектор пока в отпуске», - писали мошенники от имени девушки, представившейся Ингой.

Вот на такое объявление повелся уралец. Фото: предоставлено МО МВД России «Тавдинский»

Сначала радостный покупатель выслал копии своих документов. А потом оплатил услуги по реквизитам, которые ему прислали. За пару секунд 72 тысячи рублей улетучились с карты. Вот только заветное удостоверение он так и не получил. Сначала его кормили «завтраками». А потом перестали отвечать на сообщения.

Мошенники обещали решить вопрос с покупкой прав через Госавтоинспекцию Тюмени. Фото: предоставлено МО МВД России «Тавдинский»

В полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Но правоохранители сразу поняли, что местный житель мог получить права легально.

- Злоумышленники назначили дату получения водительского удостоверения, которую в последующем неоднократно переносили. Потерпевший просил продавца вернуть деньги или выдать обещанное удостоверение, - рассказывают в полиции Тавды. - Водительского удостоверения он так и не получил, хотя отучиться в автошколе и получить заветный документ законным путем стоило бы гораздо дешевле.