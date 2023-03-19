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Общество19 марта 2023 14:20

На Свердловскую область надвигается мокрый снег и гололедица

Спасатели призвали жителей и гостей региона воздержаться от поездок на дальние расстояния
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
К понедельнику свердловские метеорологи обещают юго-западный и западный ветер

К понедельнику свердловские метеорологи обещают юго-западный и западный ветер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики пообещали непростое начало рабочей недели для уральцев. По их сообщениям, на регион обрушится мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица.

При этом спасатели призвали жителей и гостей региона воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть осторожными на трассах.

По данным уральского Гидрометцентра, температура воздуха в ночь на 20 марта будет понижаться до -10 градусов, днем температура дойдет до плюсовых отметок: до +4 градусов.

Из-за гололеда увеличилось число обращений в травмпункты

Из-за гололеда увеличилось число обращений в травмпункты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, к понедельнику свердловские метеорологи обещают юго-западный и западный ветер с порывами до восьми метров в секунду.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за гололеда увеличилось число обращений в травмпункты. За три дня к медикам обратился 381 человек.

Так, в травмпункт на Вагоностроителей, 12 с 13 по 15 марта обратилось 40 человек. Из них 25 человек с переломами верхних конечностей, 15 с переломами нижних конечностей.

- В среднем для марта врачи отмечают рост обращений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГБУЗ СО ГБ №1 Нижнего Тагила.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ