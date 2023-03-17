Врачи отмечают рост обращений в травмпункты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за гололеда увеличилось число обращений в травмпункты. За три дня к медикам обратился 381 человек.

Так, в травмпункт на Вагоностроителей, 12 с 13 по 15 марта обратилось 40 человек. Из них 25 человек с переломами верхних конечностей, 15 с переломами нижних конечностей.

- В среднем для марта врачи отмечают рост обращений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГБУЗ СО ГБ №1 Нижнего Тагила.

В травмпункт на Металлургов, 2 за три дня, по данным ГАУЗ СО ГБ № 4 обратилось 107 пациентов. У них диагностировали переломы лучевой кости кистей, ушибы и растяжения.

Также, в TagilCity.ru сообщили, что в травмпункте на Липовом тракте за этот же период времени приняли 234 пациента.

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