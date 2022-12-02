Валентин Смирнитский: «С Мишей Боярским созваниваемся почти каждый день»

Народный артист России объяснил, почему российское кино до сих пор не дотягивает до советского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валентин Смирнитский стал знаменит благодаря роли Портоса в «Трех мушкетерах». На сегодняшний день он является одним из рекордсменов по количеству ролей в отечественном кино и, несмотря на солидный возраст – актеру 78 лет, все еще продолжает сниматься в фильмах и играть в спектаклях.

В уральскую столицу Валентин Смирнитский приехал с постановкой «Слухи». В интервью «КП-Екатеринбург» актер объяснил, почему российское кино не дотягивает до советского, почему уважает Безрукова и Машкова, но недолюбливает Хабенского, а также рассказал о дружбе с Михаилом Боярским, жизни с женой и что помогает ему сохранять здоровье.

Валентин Смирнитский и Михаил Боярский дружат уже 43 года Фото: Мила СТРИЖ

«РУХНУЛИ ТЕАТР И КИНЕМАТОГРАФ»

- Валентин Георгиевич, вы снимались, как в российском, так и в советском кино. В чем вы видите главное отличие?

- Советское кино во многом превосходит ту продукцию, которую выпускают сейчас. Это с моей точки зрения. Все-таки именно в то время были созданы великие фильмы, которые вошли в историю не только нашей страны, но и мирового кино и стали классикой. Это и «Баллада о солдате», и «Летят журавли», и фильмы Сергея Эйзенштейна. Сейчас тоже что-то пытаются делать, очень много снимают различные платформы, на которых я тоже работаю. Сериалы и фильмы эти сильно разнятся, но есть среди них и качественные, но их гораздо меньше.

- А в чем причина?

- После распада Советского Союза произошел сильный провал. В 90-х почти десять лет ничего не снимали. У нас были хорошие киношколы, которые выпускали отличных специалистов, а потом это все рухнуло и превратилось в хаос. Рухнул кинематограф, рухнул театр. Многие остались без работы. Бешеная коммерция и бандитизм, все, что мы пережили за короткий период времени, естественно сказалось на этом. Произошел разрыв связи поколений и творческих связей, которые сейчас постепенно пытаются восстановить.

Премьера фильма «Джентльмены, удачи!» На фото: актеры Куценко Гоша, Бахтадзе Дато, Безруков Сергей, Петренко Марина, Богданов Антон и Смирнитский Валентин Фото: Борис КУДРЯВОВ

- А сейчас вы бы какие картины назвали достойными?

- Мне нравятся все фильмы Сергея Урсуляка. Я недавно пересматривал «Тихий Дон». Казалось бы, есть классика Сергея Герасимова, но, мне кажется, новый фильм ничуть не хуже. Он прочитан и сыгран актерами замечательно. Володя Бортко много снимал интересного: и по Достоевскому, и по Гоголю, и по Булгакову. Но таких режиссеров не так много.

- По данным ВЦИОМ, тремя самыми популярными российскими артистами стали Безруков, Машков и Хабенский. Как думаете, справедливо?

- С Сережей Безруковым я знаком, снимался с ним. Он – очень хороший артист, здесь я согласен. Он действительно много снимается и качественно это делает, а сейчас еще и театр ведет как художественный руководитель. Володя Машков мне тоже очень нравится. На счет Хабенского…У меня были с ним сложные отношения. Но это, что называется, вкусовщина.

Валентин Смирнитский уверен, что востребованность помогает ему поддерживать себя в форме Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НЕ ДАЕТ СТАРЕТЬ»

- Вы сыграли Портоса в «Трех мушкетерах»? Какое самое яркое воспоминание у вас осталось со съемок первого фильма?

- Самое заветное воспоминание – это молодость. Мы были молодые, задорные, веселые, хорошо даже спортивно подготовленные. Молодость всегда вспоминается, как что-то прекрасное. С Мишей Боярским мы на этом фильме познакомились и до сих пор дружим, созваниваемся почти каждый день. Мы с ним в разных городах живем, но он часто приезжает в Москву, а я часто бываю в Петербурге. (Улыбается).

- Валентин Георгиевич, вам 78 лет. Что помогает сохранять здоровье?

- Наверное, то, что я востребован как творческая единица. Это стимулирует. Мне кажется, как только человек теряет какой-то ориентир и смысл, он начинает быстрее стареть и заболевать. А тут ты все время находишься в таком стимулирующем состоянии, когда надо все время держать себя в форме.

Свободное время актер старается проводить с семьей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас свободное время как проводите?

- Я стараюсь больше времени проводить с семьей. Во время отдыха я позволяю себе то, что не могу позволить в работе – веду разнузданный образ жизни. (Смеется). Люблю посидеть в спокойствии, книжки почитать. У меня в Испании домик есть, но сейчас сложнее туда летать. С женой мы часто ездим по России и за границей часто бывали до последнего времени. Лида у меня вообще такая туристически направленная. Очень любит музеи и картинные галереи. Обязательно находит какие-то новые и меня с собой таскает, а я поневоле хожу, куда деваться то. (Улыбается).

- Какому человеку вы больше всего в жизни благодарны и за что?

- В силу разных обстоятельств и проблем в семье, в то время, когда я рос, мама больше внимания отдавала моей младшей сестре, отец болел. Поэтому меня воспитывали две мои бабушки и дедушка. Одна моя бабушка – наполовину немка по отцу, но была очень верующая, и меня каждую субботу и воскресенье водила в церковь. А помимо этого, рассказывала мне о всех церковных догмах – порядочности, воспитании. Во мне это, несмотря ни на что, засело очень сильно. А другая моя бабушка с дедом занимались моим образованием, дарили мне много всяких книг. Я им очень благодарен за это.

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