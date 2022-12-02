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2 декабря 2022 14:22

Валентин Смирнитский: «С Мишей Боярским созваниваемся почти каждый день»

Валентин Смирнитский рассказал о дружбе с Михаилом Боярским, проблемах в кино и почему недолюбливает Константина Хабенского
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Народный артист России объяснил, почему российское кино до сих пор не дотягивает до советского

Народный артист России объяснил, почему российское кино до сих пор не дотягивает до советского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валентин Смирнитский стал знаменит благодаря роли Портоса в «Трех мушкетерах». На сегодняшний день он является одним из рекордсменов по количеству ролей в отечественном кино и, несмотря на солидный возраст – актеру 78 лет, все еще продолжает сниматься в фильмах и играть в спектаклях.

В уральскую столицу Валентин Смирнитский приехал с постановкой «Слухи». В интервью «КП-Екатеринбург» актер объяснил, почему российское кино не дотягивает до советского, почему уважает Безрукова и Машкова, но недолюбливает Хабенского, а также рассказал о дружбе с Михаилом Боярским, жизни с женой и что помогает ему сохранять здоровье.

Валентин Смирнитский и Михаил Боярский дружат уже 43 года

Валентин Смирнитский и Михаил Боярский дружат уже 43 года

Фото: Мила СТРИЖ

«РУХНУЛИ ТЕАТР И КИНЕМАТОГРАФ»

- Валентин Георгиевич, вы снимались, как в российском, так и в советском кино. В чем вы видите главное отличие?

- Советское кино во многом превосходит ту продукцию, которую выпускают сейчас. Это с моей точки зрения. Все-таки именно в то время были созданы великие фильмы, которые вошли в историю не только нашей страны, но и мирового кино и стали классикой. Это и «Баллада о солдате», и «Летят журавли», и фильмы Сергея Эйзенштейна. Сейчас тоже что-то пытаются делать, очень много снимают различные платформы, на которых я тоже работаю. Сериалы и фильмы эти сильно разнятся, но есть среди них и качественные, но их гораздо меньше.

- А в чем причина?

- После распада Советского Союза произошел сильный провал. В 90-х почти десять лет ничего не снимали. У нас были хорошие киношколы, которые выпускали отличных специалистов, а потом это все рухнуло и превратилось в хаос. Рухнул кинематограф, рухнул театр. Многие остались без работы. Бешеная коммерция и бандитизм, все, что мы пережили за короткий период времени, естественно сказалось на этом. Произошел разрыв связи поколений и творческих связей, которые сейчас постепенно пытаются восстановить.

Премьера фильма «Джентльмены, удачи!» На фото: актеры Куценко Гоша, Бахтадзе Дато, Безруков Сергей, Петренко Марина, Богданов Антон и Смирнитский Валентин

Премьера фильма «Джентльмены, удачи!» На фото: актеры Куценко Гоша, Бахтадзе Дато, Безруков Сергей, Петренко Марина, Богданов Антон и Смирнитский Валентин

Фото: Борис КУДРЯВОВ

- А сейчас вы бы какие картины назвали достойными?

- Мне нравятся все фильмы Сергея Урсуляка. Я недавно пересматривал «Тихий Дон». Казалось бы, есть классика Сергея Герасимова, но, мне кажется, новый фильм ничуть не хуже. Он прочитан и сыгран актерами замечательно. Володя Бортко много снимал интересного: и по Достоевскому, и по Гоголю, и по Булгакову. Но таких режиссеров не так много.

- По данным ВЦИОМ, тремя самыми популярными российскими артистами стали Безруков, Машков и Хабенский. Как думаете, справедливо?

- С Сережей Безруковым я знаком, снимался с ним. Он – очень хороший артист, здесь я согласен. Он действительно много снимается и качественно это делает, а сейчас еще и театр ведет как художественный руководитель. Володя Машков мне тоже очень нравится. На счет Хабенского…У меня были с ним сложные отношения. Но это, что называется, вкусовщина.

Валентин Смирнитский уверен, что востребованность помогает ему поддерживать себя в форме

Валентин Смирнитский уверен, что востребованность помогает ему поддерживать себя в форме

Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НЕ ДАЕТ СТАРЕТЬ»

- Вы сыграли Портоса в «Трех мушкетерах»? Какое самое яркое воспоминание у вас осталось со съемок первого фильма?

- Самое заветное воспоминание – это молодость. Мы были молодые, задорные, веселые, хорошо даже спортивно подготовленные. Молодость всегда вспоминается, как что-то прекрасное. С Мишей Боярским мы на этом фильме познакомились и до сих пор дружим, созваниваемся почти каждый день. Мы с ним в разных городах живем, но он часто приезжает в Москву, а я часто бываю в Петербурге. (Улыбается).

- Валентин Георгиевич, вам 78 лет. Что помогает сохранять здоровье?

- Наверное, то, что я востребован как творческая единица. Это стимулирует. Мне кажется, как только человек теряет какой-то ориентир и смысл, он начинает быстрее стареть и заболевать. А тут ты все время находишься в таком стимулирующем состоянии, когда надо все время держать себя в форме.

Свободное время актер старается проводить с семьей

Свободное время актер старается проводить с семьей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас свободное время как проводите?

- Я стараюсь больше времени проводить с семьей. Во время отдыха я позволяю себе то, что не могу позволить в работе – веду разнузданный образ жизни. (Смеется). Люблю посидеть в спокойствии, книжки почитать. У меня в Испании домик есть, но сейчас сложнее туда летать. С женой мы часто ездим по России и за границей часто бывали до последнего времени. Лида у меня вообще такая туристически направленная. Очень любит музеи и картинные галереи. Обязательно находит какие-то новые и меня с собой таскает, а я поневоле хожу, куда деваться то. (Улыбается).

- Какому человеку вы больше всего в жизни благодарны и за что?

- В силу разных обстоятельств и проблем в семье, в то время, когда я рос, мама больше внимания отдавала моей младшей сестре, отец болел. Поэтому меня воспитывали две мои бабушки и дедушка. Одна моя бабушка – наполовину немка по отцу, но была очень верующая, и меня каждую субботу и воскресенье водила в церковь. А помимо этого, рассказывала мне о всех церковных догмах – порядочности, воспитании. Во мне это, несмотря ни на что, засело очень сильно. А другая моя бабушка с дедом занимались моим образованием, дарили мне много всяких книг. Я им очень благодарен за это.

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