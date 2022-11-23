«Раскрыли все карты»: Александр Рапопорт рассказал, как брал мастер-классы у Аль Пачино, Мерил Стрип и Майкла Кейна

За годы жизни в Америке актер успел познакомиться с многими известными личностями Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер, известный по сериалам «Закрытая школа», «Чтец» и многим другим проектам Александр Рапопорт за свои 75 лет снялся в 153 проектах. При этом впервые в фильме он сыграл в 57 лет. В уральскую столицу Александр Рапопорт приехал со спектаклем «Раскольникоff».

В интервью «КП-Екатеринбург» актер ответил на вопросы о четырех годах тюрьмы, как он брал мастер-классы у Мерил Стрип, Аль Пачино и Майкла Кейна, и в чем преимущество «гостевого» брака.

Александр с Ольгой Ломоносовой, Александром Тютиным, Александром Ефимовым и Василием Мищенко на съемках своего первого фильма «Моя Пречистенка». 20.04.2004. Фото: из архива Александра Рапопорта

«ПСИХИАТРОМ ЗАРАБАТЫВАЛ БОЛЬШЕ»

- Александр Григорьевич, я правильно прочитала, что в детстве вы жили на Урале?

- Когда я окончил первый класс, мы с родителями переехали в город Березники Пермской области. Все детство провел за кулисами нашего Березниковского драматического театра, в котором работал мой папа. Благодаря этому, наверное, и захотел стать актером. А когда учился в мединституте, будучи игроком сборной команды по баскетболу, объездил всю Урало-Сибирскую зону.

- Вы мечтали о профессии актера с детства, но в первом фильме сыграли, когда вам было 57 лет, верно? Как так вышло?

- Элементы актерского искусства в моей жизни было всегда: и в школе, и в институте, и уже, будучи врачом-психиатром, я играл в спектаклях и участвовал в концертах. Родители настояли, чтобы учиться я пошел в мединститут, за что я им очень благодарен. Дело в том, что психотерапевтическая практика во многом способствовала моему становлению как актера.

Сейчас, когда я получаю какую-то роль, могу отследить, как мой герой может в тех или иных ситуациях поступать, а как нет. И, естественно, иногда мне приходится очень деликатно высказывать свое мнение режиссерам, что можно сделать немного по-другому. Надо отдать должное, чаще всего конфликта не возникает.

Александр Рапопорт с Алексеем Серебряковым и Кареном Бадаловым в Париже на съёмках последнего сериала Михаила Козакова «Очарование зла». Фото: из архива Александра Рапопорта

- Вы и сейчас ведете психотерапевтическую практику, проводите тренинги. В какой профессии вы более востребованы? Что приносит больший доход?

- Как психотерапевт я достиг намного более высокого уровня профессионализма. В актерской профессии у меня есть удачные моменты, но на самом деле мне еще расти и расти. Что касается материальной составляющей, психотерапевтическая деятельнось в Нью-Йорке в моем собственном центре приносила кратно большие деньги, чем сейчас приносят психотерапия и актерская деятельность вместе взятые. Я приходил на работу утром, начинал прием, возвращался вечером и получал такие деньги, к которым сейчас даже стремиться бессмысленно.

- А вы почувствовали, что вам теперь не хватает на жизнь?

- У меня хорошая ставка, как психотерапевтическая консультационная, так и актерская. Обычно люди пытаются заработать больше, чем им нужно для комфортного проживания. Я уже достаточно давно понял, что можно обходиться гораздо меньшим количеством одежды, продуктов, предметов быта. Это случилось тогда, когда я, вдруг, на четыре года потерял возможность существования в обычном режиме. Не хочу сейчас об этом детально рассказывать... Это все обильно изложено в интернете.

Фото: из архива Александра Рапопорта

- Вы имеете в виду тот период, когда вы были в тюрьме?

- Да-да. Понимаете, мне было 33 года, я был дежурным психиатром по городу, ездил на хорошей машине, ни в чем себе не отказывал и, вдруг, раз и все закончилось. Но жизнь, оказывается, не закончилась.

- Как переживали этот период? Что помогло не сдаться?

- Во-первых, мне помогло мое дворовое уральское детство, когда я, восьмилетий мальчуган, попал в компанию парней значительно старше. Это меня закалило. Во-вторых, в тюрьму я попал, когда был уже взрослым, когда у меня уже были сформированы представления о том, что хорошо, а что плохо. В начале у меня были какие-то притирочные моменты, но все очень легко обошлось. Там укрепляются те, кто уже были крепки духом. И, в-третьих, эти четыре года я жил мечтами еще больше сделать и еще большего добиться. Наверное, это желание и помогло все преодолеть. А когда я оттуда вышел, практически постоянно жил с ощущением счастья, потому что все сравнивал с тем местом. Сегодня меня очень трудно сильно огорчить, и очень легко сильно обрадовать.

Александр и Людмила вместе уже 57 лет. Фото: из архива Александра Рапопорта

«НЕ ТЕРЯЕМ СТРАСТЬ»

- С женой Людмилой вы познакомились, когда вам было по 17 лет, и 57 лет уже вместе. Как удается сохранить любовь?

- Мой главный совет - быть вовлеченным в интересы, в то, что нравится и не нравится твоей второй половинке. Важно не перетягивать одеяло на себя, а поддерживать друг друга, отдавать внимание или заботу.

- В одном из интервью прочитала, что вы с Людмилой живете в гостевом браке…

- Есть такое понятие, как психологическая совместимость – это, когда люди, даже если они находятся в разных помещениях, городах или странах, все равно знают, что они есть друг у друга. Для нас с Люсей это самая оптимальная форма существования. Один из главных врагов взаимного притяжения - предсказуемость. Гостевой брак хорош тем, что мы с супругой можем находиться вместе, а в какой-то момент врозь. Как говорит моя жена: «Заряжать батарейку и чистить перышки нужно без свидетелей». Иначе это негативно может сказаться на взаимной страсти. К тому же, я постоянно живу в самолетах, как минимум, на две страны, не считая гастролей и съемок. Это очень удобно.

Фото: из архива Александра Рапопорта

- Живя в Америке, вы брали мастер-классы у Аль Пачино, Мерил Стрип и Майкла Кейна? Как проходили эти уроки?

- Это были мастер-классы в рамках обучения в школе Ли Страсберга. Мне на тот момент было уже больше 50 лет. Конечно, это непередаваемые ощущения, когда ты с детства мечтаешь быть актером, и тут вдруг напротив тебя сидит Аль Пачино, Мерил Стрип или Майкл Кейн. Я постоянно щипал себя, потому что не мог поверить. Мы обсуждали актерские техники, отрывки из фильмов, произведений. Аль Пачино, Мерил Стрип и Майкл Кейн рассказывали о каких-то ситуациях, феноменах, казусах, которые происходили с ними на съемках. Раскрывали нам секреты актерского мастерства.

Актер успел познакомиться с многими знаменитостями, в том числе с Джиной Лоллобриджидой. С Джиной Лоллобриджидой

- Как в 75 лет хватает сил на постоянные съемки, гастроли, перелеты?

- Когда-то я услышал от известного тренера Брайана Трейси фразу: «Чтобы быть счастливым, тебе следует превратить свою работу в отпуск». Я не отношусь к своей профессии, как к работе. У меня почему-то слово «работа» ассоциируется с принуждением, а я никогда и ни в чем себя не принуждаю. Я всегда с нетерпением жду выхода на сцену или на съемочную площадку.

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