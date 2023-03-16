В полиции объяснили, почему не возбудили уголовное дело на блогера, издевавшегося над рыжим котом

Теперь Сеня обживается в новой квартире. Фото: Надежда Пасечная

Рыжий кот Сеня, которого спасли от полуголого блогера-мучителя, нашел новый дом. За здоровье котика переживали многие уральцы, и их опасения были ненапрасны. Волонтеры фонда «ЗООзащита» перевезли кота Сеню из Режа в Екатеринбург. Они отдали его на обследование ветеринарам, которые установили, что у Сени – иммунодефицит и лейкоз. Заболевание ВИК-инфекцией, как предполагают волонтеры, Сеня их получил в результате самовыгула. Эти инфекции губят его здоровье.

Однако заводить уголовное дело на хозяина у полицейских пока оснований нет. Как пояснил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, кота ждет очередная экспертиза.

- На протяжении ближайших 30 дней сотрудники полиции территориального ОВД будут продолжать проверочные мероприятия. Они будут ждать заключения медицинской экспертизы о наличии либо отсутствии у домашнего питомца каких-либо травм или повреждений. Если таковые кот Сеня мог получить от хозяина, - рассказал полковник Горелых. - Работавшие с котом ветеринары не смогли доказать, что домашнему животному был причинен реальный вред. Отсюда последовало соответствующее процессуальное решение.

Теперь кот Сеня обрел новый дом в Екатеринбурге. Любящие хозяева уже тщательно следят за его внешним видом, а также здоровьем. Еще неделю назад Сеня был в стрессовом состоянии и пугался новой обстановки. Теперь же владельцы развлекают его игрушками, составили ему особое меню. Кот Сеня уже освоился и дарит новым владельцам свое довольное мурчание.

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