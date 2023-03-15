«Окрестили папой Карло»: семья из Екатеринбурга делает деревянные игрушки, которые скупают иностранцы

Первую игрушку семья выпустила еще в 2019 году. Фото: страница Алексея Рахимова в социальной сети «Вконтакте»

Алексей и Екатерина Рахимовы в 2019 году не имели ни бизнес-плана, ни крупных спонсоров. Зато у них была идея – создавать деревянные детские игрушки, а то и целые сюжетные композиции из них. Задумку свою они смогли реализовать методом проб и ошибок. Историей создания своей мастерской с «КП-Екатеринбург» поделилась Екатерина Рахимова.

ОБРАСТАЛИ ОБОРУДОВАНИЕМ

Главе семейству Алексею сейчас 46 лет, а Екатерине – 37. Их детям –двойняшкам Дарье и Никите шесть лет. В молодости мужчина работал с деревом и мастерил мебель. Супруги Рахимовы думали, что когда-нибудь будут делать свой сказочный проект по оформлению детских комнат. Но он остался лишь на бумаге, а потом трансформировался в игрушки.

- Муж, бывший полицейский, он ушел из вневедомственной охраны на пенсию. Я в это время была в декрете. Если б мы делали бизнес-план, то на нем бы и закончили. В шутку мужа уже окрестили «папой Карло». Забавно, пусть будет так, – смеется Екатерина. – Мы постепенно покупали материалы, обрастали оборудованием. Делали сотни чертежей. А затем просто начали делать игрушки. Без ошибок не обходилось, но с каждой работой мы допускали их все реже. Я хотела сама выпиливать фигуры, но все же оставила этот процесс мужу. Моя задача – разукрашивать их в особой самобытной стилистике, хотя художественного образования у меня нет.

Фигурки разукрашены вручную. Фото: социальная сеть «Вконтакте» студия игрушки «Мишутка»

Первая игрушка была в виде саней. Но воображение создателей не имеет границ, и деревянные фигуры начали «оживать». Теперь в их коллекции есть мишки-акробаты, которые ползут по веревке с легкой руки владельца. На деревянной цирковой арене разворачивается целое представление. В небольшом чемоданчике львы прыгают через огненное кольцо, а по веревкам скачут мартышки. Есть даже музыкальные шкатулки со сказочными героями.

- Детям всегда интереснее играть с предметами, которые можно покрутить, подвигать. Сюжетные и игровые композиции как раз их увлекают. Они возвращают ребенка из виртуальной реальности в мир детства. Главное в таких игрушках, чтобы ребенок не забрасывал их в дальний угол. Экономику своего проекта не подсчитывали, риски также не оценивали. В последние полтора года наша мастерская – основной заработок, - уверяет создательница.

В ящиках создаются цирковые представления. Фото: социальная сеть «Вконтакте» студия игрушки «Мишутка»

Игрушки создают на небольших станках. На малые игрушки может уйти день, а на большие композиции – недели. Основные этапы создания – выпиливание, сборка, окрашивание и лакирование.

- Самый сложный в плане исполнения был музыкальный чемоданчик. Сказочная мелодия, множество фигурок. Еще индивидуальные заказы отнимают немало времени. Нужно просчитать инженерию, расписать все в нашей стилистике. Все игрушки делаем, пока дети в садике, - говорит Екатерина.

УРАЛЬСКИЕ ИГРУШКИ В АМЕРИКЕ И ГЕРМАНИИ

Свои деревянные шедевры семья представляет на выставках Урала, в Москве. Кроме игрушек в руках мастеров рождаются интересные сувениры. И они даже были отмечены гран-при на конкурсе «Туристический сувенир-2021».

- В Москве разобрали наши сувениры только так! Коллекцию магнитов «еКОТеринбург» особенно отмечают. Любят и архитектурные шедевры, например, Дом Севастьянова. Муж у меня ведет картографию наших игрушек. Особенно разлетаются по миру мишки-акробаты. Изделия покупают в подарок жителям Америки, Германии, Португалии. Их привлекает наш стиль и концепция, - рассказала создательница.

Игрушки создаются по мотивам рисунков детей. Фото: социальная сеть «Вконтакте» студия игрушки «Мишутка»

Вдохновение создатели черпают отовсюду. Идеи часто подсказывают Дарья и Никита. Они же проводят тест-драйв в деревянном царстве.

- По мотивам детских рисунков создали динодженгу. Из фигурок с птерадактилей Дашуля собирала свою стену. Процесс дочку увлек, и стена из динозавриков постепенно вырастала. Еще делали по заказу такие игры из зубов для стоматологии. Были варианты с котами. Дети не дадут заскучать и всегда подскажут, что нам можно сделать, - продолжает Екатерина.

Игрушки-мишки особенно полюбились иностранцам. Фото: социальная сеть «Вконтакте» студия игрушки «Мишутка»

В планах у семьи расширить свое производство. Но получить сертификаты соответствия – дорогое удовольствие. Хотя, детские сады готовы на свои полки поставить изделия от Рахимовых.

- Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. О своем производстве с отдельным помещением, конечно же, мечтаем. Наш бизнес поддерживает государство, дает на возможность выйти на рынок Москвы. В игрушках не используем какие-то опасные материалы. Дерево, лак, краски. Сувенирную продукцию также хотим развивать и видим в этом потенциал, - говорит создательница.

Масштабы игрушек разные – от карманного варианта, до целых домиков с ожившими сюжетами. Самую дорогую игрушку супруги продали за 35 тысяч рублей.