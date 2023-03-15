Им грозит до 10 лет лишения свободы Фото: читатель «КП»/группа «ВКонтакте» «Отевка. Здесь Родины моей начало...»

Двух жителей деревни Отевка Нижнесергинского района отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в изнасиловании пенсионерки. По версии следствия, в ночь на 11 марта братья залезли в дом женщины через окно кухни. А потом избили монтировкой, затащили к себе на участок и надругались.

По словам местных жителей, Игорь и Валентин (имена изменены – прим.ред) уже много лет держат в страхе беззащитных стариков. Однако теперь братья вернуться в родные края еще не скоро – за мерзкое преступление им грозит до 10 лет лишения свободы.

«ПОЛИЦИЯ ИМИ ПЛОХО ЗАНИМАЕТСЯ»

Нам удалось связаться с местным жителем Алексеем (имя изменено по просьбе собеседника – прим.ред). Однако мужчина утверждает, что Игорь и Валентин ворвались в дом не пострадавшей, а ее соседей, где женщина пряталась от насильников.

- Они влезли в дом моей тети, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Алексей. – Старший из братьев Валентин влез через окно и избил тетю монтировкой. Соседка побежала на улицу, где они ее догнали и затащили к себе. Для меня во всем случившемся ничего удивительного нет. Они терроризируют всю деревню. А полиция ими плохо занимается. Считаю, что им прощали многие выходки за «стукачество». Чуть что произойдет – они им рассказывают.

Деревня Отевка располагается в 80 километрах от Нижних Серег Фото: читатель «КП»/группа «ВКонтакте» «Отевка. Здесь Родины моей начало...»

34-летний Игорь и его 45-летний брат Валентин остались одни с 2016 года когда, по словам соседей, их старший брат забил до смерти мать. За это его на 10 лет отправили в колонию. Местные утверждают, что Валентин перебивается мелкими заработками. А Игорь – постоянно ворует еду из домов.

- Мы участковому уже устали жаловаться. Они то еду унесут, то еще что-то стащат. Женщина, над которой они издевались, осталась совсем одна. За нее было не кому заступиться. У меня в этой деревне родственник живет – они у его бабушки из холодильника все достали. Он их нашел и побил толку?! - добавил житель Отевки.

НА ДВОИХ – СЕМЬ СУДИМОСТЕЙ

Криминальный путь Игоря начался еще в молодости. В 19 лет его вместе с несовершеннолетним другом судили за кражу с проникновением. А в июле 2018 года его на год отправили в колонию строгого режима за кражу продуктов у одного из жителей Отевки. Младший из братьев пошел на преступление ради салата, вермишели, майонеза, гороха, маргарина, риса и хлеба.

В конце 2021 года его начали судить за уклонение от административного надзора. Спустя год суд принял решение отправить его в колонию строгого режима на 4 года, однако суд апелляционной инстанции прекратил уголовное дело.

У Валентина тяга к криминалу началась с лета 2017 года, когда начал грабить дома жителей деревни. Всего на его счету четыре кражи и незаконное хранение боеприпасов. В 2018 году ему назначили год лишения свободы условно за найденный в лесу полиэтиленовый пакет с дымным порохом, который потом лежал в кладовке.

В полиции полагают, что братья выбрали себе жертву не случайно. Ранее они подрабатывали у женщины

- Фигуранты и потерпевшая ранее были знакомы – до происшествия, в начале марта, братья подрабатывали у женщины, скидывали снег с крыши ее дома, - отметил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

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