На Урале два брата изнасиловали женщину, у которой подрабатывали

Насильникам грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале двух братьев 45 и 34 лет обвиняют в изнасиловании женщины. По версии следствия 11 марта 2023 года один из них через окно кухни вломился к ней в дом и, ударив по ногам монтировкой, силой вывел из дома. После этого изрядно выпившие братья привезли женщину к себе домой и изнасиловали.

Известно, что мужчины были знакомы с женщиной. В начале марта они подрабатывали у нее, скидывая снег с крыши. Братьев задержали по горячим следам.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Следователь СКР обратился в суд с ходатайством о заключении братьев под стражу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что оба брата ранее были неоднократны судимы, в том числе за кражи.

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