«Уральский экспресс» будет двигаться по маршруту Екатеринбург - Верхняя Пышма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под стук колес и приятное «чучух-чучух» погружаемся в атмосферу рубежа XIX - XX века. В Екатеринбурге запустили туристический ретро-поезд «Уральский экспресс». Поезд будет двигаться по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма с остановкой на станции Шувакиш. Рассказываем, сколько будет стоить поездка и, что ждет туристов во время путешествия.

Поезд будет двигаться по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма с остановкой на станции Шувакиш Фото: Алексей БУЛАТОВ

«АНТУРАЖ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ»

Туристический ретро-поезд отправляется до музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК.

Туристический ретро-поезд отправляется до музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Уральский экспресс» - это не просто поезд, это целый проект, который познакомит с промышленными достижениями и историей Урала. Поездку можно совместить с посещением сразу нескольких музеев в Верхней Пышме, - рассказали на торжественном открытии представители Свердловской железной дороги.

«Уральский экспресс» - это не просто поезд, это целый проект, который познакомит с промышленными достижениями и историей Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед отправлением на перроне пассажиров встречают работники поезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состав украсили в новогоднем стиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральский экспресс» состоит из семи вагонов. В составе поезда есть вагон-ресторан и вагон-бар. Когда на окнах морозец рисует красочные узоры, а за окном мягко падает снег, так приятно сидеть за столиком и согреваться таежным чаем.

Есть здесь и меню. Заказать можно: оливье, борщ и блинчики, пельмени, пирожки с черемухой, посикунчики, и груздянку со сметаной.

Первый рейс поезда для туристов - это праздник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В составе поезда есть вагон-ресторан и вагон-бар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть здесь и меню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для тех, кто хочет отправиться в путешествие отдельном купе, в составе поезда есть VIP-вагон.

На память из XX века вы также сможете сделать несколько фотокарточек в специальном фотокупе, внутри которого стоит автомат с системой моментальной фотографии. Его стоимость – 250 рублей.

Автомат можно оплатить в одном из терминалов, расположенных в самом поезде. В них также можно приобрести сувениры (подстаканники, открытки и памятные значки), а также билеты на экскурсии в музеи Верхней Пышмы.

В вагонах очень просторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспондент "КП" оценила уютную обстановку в вагонах поезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время путешествия поезд сделает остановку на украшенной гирляндами и стилизованной под старину станции Шувакиш. На ней к электровозу присоединяется настоящий паровоз 1954 года.

«Уральский экспресс» состоит из семи вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь вы можете сделать тематические фото, согреться чаем с баранками и приобрести сувениры.

Сам музейный комплекс УГМК состоит из четырех центров: Музея военной техники, Музея автомобильной техники, выставочного центра «Парадный расчет» и музея авиации «Крылья Победы».

«Уральский экспресс» начнет курсировать с 3 декабря по выходным дням. Время в пути - 1 час 25 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО

«Уральский экспресс» начнет курсировать с 3 декабря по выходным дням. Время в пути - 1 час 25 минут.

Купить билет на ретро-поезд можно в кассах Свердловской железной дороги, а также на сайте РЖД. В предложенной форме можно выбрать вариант проезда - в купе или в общем вагоне за столиками. Отдельно можно приобрести билеты владельцам животных, если они хотят отправиться в путь со своим питомцем.

Для тех, кто хочет отправиться в путешествие отдельном купе, в составе поезда есть VIP-вагон Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНЫ

Стоимость билетов на ретро-тур «Уральский экспресс» отличается в будние и праздничные дни. Так, в непраздничные дни поездка для взрослого может стоить от 599 рублей в общем вагоне и от 6 000 за историческое купе. В праздничные дни, в том числе в новогодние каникулы, стоимость изменится. Билет для взрослого будет стоить от 999 рублей за место в общем вагоне и от 7 600 за купе.

На фото вы можете посмотреть цены в вагоне-ресторане и вагоне-баре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на напитки Фото: Алексей БУЛАТОВ