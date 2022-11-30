Воришка вскрыл двери монтировкой и побежал к кассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 30 ноября, мужчина ограбил магазин интимных товаров на улице Малышева. Пикантный налет в Международный день секса попал на видео. Воришка прорвался в магазин около 05:00 утра. Для того, чтобы оказаться среди ассортимента резиново-тянущихся товаров мужчина предусмотрительно взломал две двери магазина монтировкой.

- Ограбление в нашем магазине произошло впервые. По камерам наблюдения я отследил, что происходило в магазине. Воришка забежал в помещение, ограбил кассу. А затем он направился к стойке и прихватил автоматический мастурбатор для мужчин. Он стоил 7490 рублей, - рассказывает «КП-Екатеринбург» директор магазина Петр Медведев. - Рядом были модели намного интереснее. Воришка мог просто протянуть руку чуть в сторону и получить все удовольствия технической индустрии в два счета. Но он выбрал примитивную модель с тремя режимами на батарейках.

Любителя самоудовлетворения «на халяву» уже разыскивают полицейские. Работа магазина уже восстановлена.

- Сообщение о краже товара из торговой точки на улице Малышева поступило в отдел полиции №1 Кировского района. В настоящее время, сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту происшествия. Точный ущерб устанавливается. По ее результатам будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Екатеринбурга.

Ранее, в Первоуральске посетитель магазина товаров для здоровья украл с полок две игрушки для взрослых.

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