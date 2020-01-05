«Самое смешное преступление 2020-го»: в Первоуральске обокрали секс-шоп

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:38:39+03:00

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У секс-шопа в Первоуральске первая неделя нового 2020 года определенно не задалась. Посудите сами, мало того, что работать пришлось в тот момент, когда вся страна отдыхает, так еще и товар крадут. Хотя казалось бы, что такого крайне необходимого, на что денег нет и что очень-очень нужно, можно украсть в секс-шопе? Презервативы? Так вроде в любой аптеке продаются. Взрослый костюм Деда Мороза или Снегурочки? Так вроде 31 декабря позади и подарки уже дарить не надо… Но ответ на этот вопрос все же есть и кроется он в ассортименте резиново-тянущихся изделий. Неизвестный воришка украл из магазина два искусственных детородных органа, которые, будь они настоящими, были бы подписаны, как в «Бриллиантовой руке» герой Папанова говорил, буквами «эМ и Жо». Об этом сообщает паблик Инцидент.Первоуральск.

«Сотрудники магазина обращаются к грабителю: приди верни деньги, и мы заберем заявление из полиции», - отмечается в паблике.

Между тем самое смешное преступление года, как его уже называют в соцсетях, попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Воришкой оказался некий мужчина в шапке и синей куртке. Он сначала долго рассматривал товар около манекена, одетого в наряд распущенной Снегурочки, а затем протянул руку и взял с полки нужный товар. А потом повторил процедуру. И был таков. К чему ему понадобились оба комплекта синтетических детородных органов, неизвестно. Настругать с ними ребенка вряд ли получится, а вот срок в местах не столь отдаленных - вполне. Впрочем, чтобы избежать оного ему вроде как достаточно вернуть магазину деньги. Причем именно деньги, ведь товар из секс-шопа, как трусы, книги и лекарства, обмену и возврату не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU