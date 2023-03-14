Следствие считает, что Колосов руководил сетью борделей Фото: предоставлено Валерием Горелых/ГУ МВД по Свердловской области

Верх-Исетский суд Екатеринбурга объявил в федеральный розыск 38-летнего Александра Колосова, обвиняемого в создании банды сутенеров и организации сети борделей. Как стало известно «КП-Екатеринбург», такое решение было принято после того, как Колосов в очередной раз проигнорировал судебное заседание.

- Ситуация более чем смешная. Суд не стал арестовывать Колосова на период следствия, и он потом внезапно исчезает. В суд ни разу так и не пришел, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Согласно картотеке суда, решение о заочном аресте Колосова на 6 месяцев было принято 20 января. Защитник подсудимого подавал апелляцию в Свердловский областной суд. Но его жалобу оставили без удовлетворения.

По словам адвоката Олега Серкова, пока нет оснований утверждать, что Александр Колосов умышлено скрывается от суда.

- Для меня было неожиданностью, когда Александр не пришел на первое заседание. Позже мне удалось выяснить, что он при трагических обстоятельствах пропал в Ростовской области за несколько дней до суда. Нашли его документы, а его самого – нет. Поэтому я и обжаловал арест. Суд не предпринял всего для установления его местонахождения. Может он в больнице или еще где-то, - рассказал в беседе с «КП-Екатеринбург» адвокат Олег Серков.

Напомним, что ранее фигурантом уголовного дела проходил и брат Александра Андрей. Его нашли мертвым в камере СИЗО.

- Чистой воды суицид. Он был опытным жуликом (ранее был судим за кражи, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью и распространение наркотиков, - Прим. ред.), сидел под камерами. На него не оказывалось давление, но и показаний он не давал. Александр старался использовать это в своих целях. И когда было продление стражи, он в суде заявлял, что боится за свою жизнь. Клялся не сбежать под домашним арестом. Но мы поступили иначе - перевели его в СИЗО-3 Нижнего Тагила, чтобы он не жаловался, - рассказывал врио заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Филькин.