Фото: читатель «КП» / предоставлено главой пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

В Екатеринбурге завершилось расследование громкого уголовного дела преступной группировки сутенеров, организованной братьями Андреем и Александром Колосовыми. В общей сложности обвиняется 20 человек, для каждого из них пришлось распечатывать обвинительное заключение из 11,5 тысяч страниц. Материалы дела разделились на 131 том. Вероятно, судебный процесс растянется на несколько лет.

«Комсомолка» разбиралась, кто такие Колосовы и почему все фигуранты дела сейчас на свободе.

ИЕРАРХИЯ ОПС

В поле зрения силовиков Колосовы впервые попали в 2019 году, подпольным бизнесом заинтересовался отдел по борьбе с организованной преступностью свердловского главка полиции. Примечательно, что Андрей и Александр (старший) не родные братья, а – единоутробные. По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2018 году. За два года до этого Колосов-старший вышел из колонии, где отбывал три года за ранее совершенное преступление. В качестве «базы» братья использовали сауну «Мон-Плезир» у железнодорожного вокзала. Ее еще в начале прошлого десятилетия арендовал через посредников Александр.

- Проводился большой арсенал следственно-оперативных действий. В совокупности были собраны доказательства существования нескольких групп, которые подчиняются Александру Колосову. Стало понятно, что в городе работают две группы: «Абама» и «Алекса». Первая работала круглосуточно, вторая – только ночью. Изначально казалось, что за каждой из них стоят разные люди. Но покровители были одни и те же, - рассказывает врио заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Филькин, который вел это дело совместно еще с тремя следователями полиции.

Девушки общаются с администратором сауны. Фото: предоставлено главой пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

В каждой из групп была строгая иерархия: водители, телефонисты или диспетчеры и управляющие. В названиях никакого скрытого смысла не оказалось. Все дело в букве «а». Из-за нее группы стояли во главе телефонных справочников развлекательных заведений.

Водители забирали девушек от мест проживания, и развозили по саунам или отелям Екатеринбурга. В последующем забирали обратно и отвозили домой, а после подсчитывали выручку. Это было необходимо, чтобы на следующее утро выдать жрицам любви зарплату.

Диспетчеры – это посменные люди, которые работали по четкому графику. У них был рабочий телефон, на который поступали заказы. Также они подсчитывали, сколько водителей выйдет на работу, сколько девушек, готовили экипажи. Иными словами – налаживали логистику.

Управляющие контролировали бесперебойное управление фирмой. Чтобы всегда были деньги, водители и диспетчеры. Также они исполняли роль Третейских судей в случае конфликтов девушек с водителями или диспетчерами. Выше них был лишь Александр Колосов, который получал уже доклад.

- Ему не нужно было знать лично водителей, чтобы быть в курсе дел группы «Абама». Он старался держаться в тени, - отмечает майор Филькин. – В свою очередь Андрей Колосов контролировал работу «Алексы». Теплые отношения между братьями возникли только после создания преступного сообщества. До этого они не особо поддерживали связь.

Все деньги Колосов-младший вкладывал в развитие сауны, чтобы в будущем преумножить прибыль. За 10 лет число отделений выросло с двух до семи.

Девушки во время вызова в сауну Колосова. Фото: предоставлено главой пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Сетей борделей у братьев не было, но девушки в первую очередь обслуживали именно «Мон-Плезир» и лишь потом другие вызовы. В общей сложности группы «Абама» и «Алекса» насчитывали порядка 150 девушек. Большинство из них выбрали такой путь из-за непростой жизненной ситуации. Уйти можно было в любой момент. Но попытка уйти к конкурентам могла обойтись дорого.

ОТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ДО СМЕРТИ В СИЗО

В конце января 2020 года, когда задержание группировки оставалось лишь вопросом времени, в полицию с заявлением о вымогательстве обратился бывший бизнес-партнер и одноклассник Александра Колосова Владимир Ободовский. Силовики приняли решение возбудить уголовное дело.

- В марте были проведены обыски, задержали «верхушку» ОПС. Нескольких членов группировки, включая Колосовых, арестовали. Но нашлись и те, кто захотел сотрудничать со следствием и остался под подпиской о невыезде, - вспоминает Иван Филькин. – Колосовы решили отобрать насильственным способом у Ободовского все деньги и машины, которые он заработал вместе с ними.

Александр Колосов и Владимир Ободовский дружили со школьной скамьи. Фото: читатель «КП»

О процветающем бизнесе братьев наглядно говорит автопарк группировки. Начиная с 2016 года были приобретены «Гелендваген», «Ауди А4», «Тойота Камри», Мерседес S350 и небольшой грузовик. В 2019 году Александр Колосов купил четыре квартиры в новостройке по соседству, в двух минутах ходьбы от сауны. Две «двушки» и две «однушки» обошлись ему примерно в 25 миллионов рублей.

- Можно лишь догадываться, для чего Колосов купил разом четыре квартиры. Наверное, чтобы у девушек была возможность клиентов туда уводить. Некоторые мужчины после таких встреч оставались без денег. Пришел с миллионом, ушел – без гроша, - делится майор Иван Филькин.

Полтора года Александр Колосов был за решеткой. Фото: предоставлено главой пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Но если Александр Колосов сейчас ожидает суда, то его старший брат покончил с собой в одиночной камере СИЗО-1.

- Чистой воды суицид. Он был опытным жуликом, сидел под камерами. На него не оказывалось давление, но и показаний он не давал. Александр старался использовать это в своих целях. И когда было продление стражи, он в суде заявлял, что боится за свою жизнь. Клялся не сбежать под домашним арестом. Но мы поступили иначе – перевели его в СИЗО-3 Нижнего Тагила, чтобы он не жаловался, - пояснил Иван Филькин.

Однако выпустить Колосова на свободу все же пришлось. В сентябре прошлого года у него истек предельный срок содержания под стражей (18 месяцев – прим.ред) и с тех пор он находится на свободе. В полиции такую ситуацию объясняют «адвокатской каруселью». У Александра Колосова было так много адвокатов, что он постоянно менял их. Бюрократическая уловка состояла в том, чтобы сначала отказаться от одних и нанять следующих. А потом вновь вернуться к работе с прежними. Так они тянули время и затягивали следствие.

Колосову-младшему и еще 19 фигурантам предъявлены обвинения по статьям 210 УК «Организация преступного сообщества» , 240 УК «Вовлечение в занятие проституцией», 241 УК «Организация занятия проституцией», 309 УК «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», 163 УК РФ «Вымогательство». Свою вину лидер криминального формирования не признал. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Филькин руководил следственно-оперативной группой. Фото: предоставлено главой пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

На момент публикации получить комментарий представителей Александра Колосова не удалось. Мы готовы отразить его позицию. Материал был подготовлен при содействии пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

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