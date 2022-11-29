Новогодние ярмарки 2022-2023 в Екатеринбурге: где купить подарки близким

В зимние праздники хочется порадовать родных "волшебными" подарками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздники не за горами. А это значит, что пора порадовать своих близких приятными подарками. Лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2022-2023 в Екатеринбурге станут спасением для тех, кто не знает, что дарить на Новый год. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить елки, украшения и подарки на год Кролика, который также называется годом Кота.

Новогодние ярмарки 2022-2023 в Екатеринбурге: площадки, расписание работы, дата открытия

Новогодняя ярмарка от уральских мастеров в «VEER MALL»

С 8 ноября по 31 декабря 2022 года в торговом центре «VEER MALL» работает тематическая ярмарка «Подарки к Новому году». Товары можно найти на площадке мультибрендового бутика «Имена».

Бутик известен тем, что был создан специально для молодых уральских предпринимателей, которые еще только начинают развивать свое дело. Им необходима площадка, чтобы показать свое творчество и заручиться поддержкой первых клиентов.

В ноябре и декабря предприниматели пробуют свои силы, готовя товары, которые могут быть нужны людям как подарки к новогодним праздникам.

В «Именах» можно найти крафтовые сувениры, елочные украшения и игрушки, декор для дома, керамику, свечи и текстиль.

Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в центре города

По доброй традиции новогодняя и рождественская ярмарка откроется в Главном Ледовом городке Екатеринбурга. В городке напротив мэрии на площади 1905 года будут установлены 20 павильонов. В них продавцы разместят свои товары с зимней тематикой и сувениры. Также здесь можно будет купить безалкогольные напитки и горячие блюда.

Заявки от предпринимателей можно подавать до 5 декабря. Сама ярмарка начнет работу 30 декабря, в день открытия Ледового городка на площади 1905 года.

Православная ярмарка «Рождественский подарок»

Девятая по счету православная ярмарка «Рождественский подарок» откроется 8 декабря. Она размесится на площадках КОСК «Россия» по адресу ул. Высоцкого, 14.

Выставка-ярмарка откроется 8 декабря в 12:00 молебном на начало благого дела. Работать павильоны будут до 14 декабря.

На мероприятии можно купить готовый рождественский подарок. Товары привезут светские предприятия. Мастера представят мыло ручной работы, сувениры, подарочные наборы постельного белья, изделия народных промыслов. Также можно купить различную одежду: из экологически чистых тканей, наряды в русском стиле, Павлово-Посадские платки, монгольский теплый трикотаж. Высокого качества будут представленные продукты. Среди них масла холодного отжима, восточные сладости, мед, белорусские конфеты и конфитюры, рыбу Камчатки, вологодское сливочное масло, сибирские и уральские дикоросы.

На ярмарке также можно будет своими руками сделать подарки для любимых. Для гостей ярмарки будет проведено множество мастер-классов. Например, горожане научатся вязать из объемной пряжи традиционные «каминные» носки для подарков, или создавать яркие поздравительные открытки.

Свои товары привезут храмы и монастыри Русской православной церкви. Купить можно будет иконы, церковную утварь, греческий ладан, именные ложечки, ювелирные изделия и другую продукцию православной тематики.

Ежедневно ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00, 14 декабря, в последний день выставки, она будет открыта до 16:00.

Новогодняя ярмарка в «Гринвич»

Каждый год арт-маркет «Арбат» в ТРЦ «Гринвич» начинает сезон новогодних ярмарок. Новогодняя ярмарка в «Гринвич» стартует 1 декабря и продлится до конца 2022 года.

На новогодней ярмарке можно подсмотреть необычный подарок для близкого человека. Здесь мастера прикладного творчества продают изделия, сделанные вручную. Среди них ювелирные украшения, бижутерия, одежда hand-made, игрушки и елочные украшения, мыло и свечи ручной работы, а также нестандартные сувениры.

Новогодняя и рождественская ярмарка в «МЕГЕ»

Торговый центр «МЕГА» на ул. Металлургов, 87 открывает новогоднюю ярмарку каждый декабрь. В разные года ярмарка открывалась в разное время – иногда в начале месяца, иногда в конце или середине. Период, когда ярмарка начнет работу в стенах центра, пока не анонсирован.

На лотках продавцов гости центра могут увидеть сладкие подарки и вкусные презенты, необычные елочные украшения, игрушки для детей, косметику, красивую посуду и новогодние сувениры.