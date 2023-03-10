Новоселова обвиняют в похищении подростка и пьяном вождении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автохама Игоря Новоселова, прославившегося на всю страну по фразе «Ты кому сигналишь, дядя», объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России. В карточке лишь указано, что хулиган разыскивается по статье уголовного кодекса.

Известно, что Новоселов укрывался сразу от двух судебных процессов. Кировский районный суд Екатеринбурга рассматривал уголовное дело по статье о похищении человека. По версии следствия, в конце июля 2021 года Новоселов похитил на ЖБИ подростка. Материалы поступили в суд в конце 2022 года, но автохам так и не явился на заседание.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Новоселов с недавних пор выступает за здоровый образ жизни. И был в ярости, когда узнал о малолетнем дилере в родном районе. Он попросил своего друга отвезти его на ЖБИ. Тот согласился, а на допросе заявил, что не знал о его планах, - рассказывал осведомленный источник «КП-Екатеринбург». – Подростка засунули в багажник, там он провел три часа.

Кроме этого в Березовском, где сейчас проживает Новоселов, против него возбуждено дело за повторную езду в нетрезвом виде. Там он также проигнорировал судебные заседания.

- Очередные «приключения» с выше названным гражданином произошли 6 мая в 22:00 в поселке Шиловка Березовского городского округа. Именно здесь скандальный водитель автомобиля «Хонда Прелюд» был остановлен нарядом ГИБДД из-за подозрительного поведения ему предложили сделать соответствующий тест на наличие или отсутствие алкоголя, или иных неразрешенных веществ в крови. На это предложение полицейских он категорически отказался. Хотя при этом отмечу для объективности не пытался скрыться и не сопротивлялся, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что до последнего времени Игорь Новоселов работал похоронщиком.

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