По версии следствия, парень расстрелял Дмитрия Денисова из пистолета Фото: читатель «КП»/соцсети

В Екатеринбурге начался суд над 27-летним жителем Кировграда Анатолием Шишкиным. По версии следствия, 11 марта прошлого года парень жестоко расправился с 34-летним Дмитрием Денисовым из-за кроссовера Volvo. Тогда иномарку оценивали в 2,3 миллиона рублей. Шишкин откликнулся на объявление по телефону и договорился о встрече.

Дмитрий приехал во двор дома № 57 по проспекту Ленина за кинотеатром «Родина», где его уже ждал Анатолий. «Покупатель» заранее сел на заднее сиденье и попросил хозяина автомобиля устроить ему небольшой тест-драйв. А когда Дмитрий приехал в безлюдное место, Шишкин потребовал отдать ему ключи. Но получив отказ, четыре раза выстрелил Дмитрию в голову из 9 мм пистолета «Гроза».

Анатолий Шишкин во время следственного эксперимента Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Переместив тело потерпевшего на заднее сиденье, обвиняемый сел за руль автомобиля и поехал в сторону города Невьянска. В дальнейшем недалеко от одного из коллективных садов, убедившись, что потерпевший не подает признаки жизни, фигурант принял меры к сокрытию тела, засыпав его снегом, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Также следствием инкриминируется обвиняемому хищение принадлежавшего потерпевшему мобильного телефона стоимостью 10 000 рублей и похищение паспорта и других важных личных документов, находившихся в автомашине потерпевшего.

ЗАДЕРЖАЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Спустя три дня после убийства областной Главк полиции опубликовал видео с допросом Шишкина. На нем он заявляет, что «хотел машину отобрать». И признается, что задержали его в Невьянске.

- За что задержаны сотрудниками полиции?

- За совершение убийства.

Пистолет, который нашли у Анатолия, был украден в Тюмени в 2015 году Фото: читатель «КП»

- Что произошло, можете рассказать? Когда вас задержали?

- Задержали в Невьянске. Хотел машину отобрать.

О пропаже убитого Дмитрия сообщила его жена. Уралец специально взял на работе отгул, чтобы попытаться продать автомобиль. Выйти на след Шишкина удалось по горячим следам. Оперативники задержали его при поддержке ОМОНа.

СЕМЬЯ В ШОКЕ

Как стало известно «КП-Екатеринбург», деньги от продажи угнанной Volvo Шишкин намеревался отдать своей девушке Екатерине. На следствии он полностью признал вину. А близкие Анатолия до сих пор не понимают, почему он пошел на такое жестокое преступление. Ранее Анатолий не имел проблем с законом.

- У Шишкина трое сестер и мать, но они живут в Краснодарском крае. Они были в шоке, когда узнали о случившемся. Они собрали 400 тысяч для семьи убитого, а сам Анатолий писал жене Дмитрия письма с извинениями.

На первом судебном заседании потерпевшими по делу были также признаны сын и мать застреленного Дмитрия Денисова. Из обвинительного заключения следует, что план украсть автомобиль возник у Шишкина в январе 2022 года.

- Шишкин, действия умышленно, из своих корыстных побуждений, в ходе переписки с Денисовым договорился о встрече 11 марта у кинотеатра «Родина» под предлогом покупки автомобиля Volvo XC 70. В ходе встречи Шишкин попросил Денисова проехать на улицу Карла Маркса. Достав из сумки пистолет, Шишкин потребовал Денисова покинуть автомобиль, но получил отказ. Затем Шишкин толкнул потерпевшего левой рукой, но Денисов не вышел из салона, - прочитал государственный обвинитель.

Как оказалось, по версии следствия, уже после убийства Шишкин выбросил труп Дмитрия в районе садового товарищества. Чтобы удостовериться в смерти водителя, Анатолий наступил на горло Дмитрия ногой и еще несколько минут давил на дыхательные пути.

- После разбойного нападения на Денисова Шишкин обратил внимание на лежащий в автомобиле паспорт потерпевшего и мобильный телефон, - добавил государственный обвинитель.

По версии следствия, Шишкин решился на убийство и кражу из-за долгов по кредитам Фото: Олег ГАЛИМОВ

ПОГРЯЗ В ДОЛГАХ

По словам жены убитого Ольги Денисовой, Дмитрий купил Volvo в 2019 году в Оренбурге.

- Шишкин был одним из первых, кто заинтересовался машиной. Они в первый раз встретились в начале марта у Дворца спорта. Потом он сказал, что еще «подумает». Муж сказал, что это молодой парень. А через неделю Шишкин позвонил и сказал, что хочет купить автомобиль. Я лишь знала, что у них встреча где-то в центре Нижнего Тагила. После 16:00 телефон мужа уже был не в сети, сообщения мужу не доставлялись, - рассказала Ольга Денисова.

Около 19:50 жена Дмитрия встретилась с другом мужа, но тот так же не знал, куда пропал товарищ. Ближе к полуночи Ольга отправилась в отделение полиции писать заявление о пропаже. А уже на следующей день следователь сообщил ей об обнаружении тела Дмитрия и его автомобиля.

Мать погибшего также рассказала о сыне. Женщина до сих пор винит себя за то, что не отговорила Дмитрия от продажи иномарки.

- Последний раз я видела сына 8 марта. Я ему говорила, что машину не стоит менять. Но он хотел свежее. О пропаже я узнала от Оли. Сначала думала, что у него все так удачно сложилось. И он сразу поехал за новой машиной. Это не первый раз, когда он сам проводил сделки, - пояснила Татьяна Денисова.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов, Шишкин решился на преступление из-за нехватки денег.

- У него была квартира, но он ее продал. Деньги от ее продажи быстро кончились. Работы у него не было, лишь три кредита более чем на миллион рублей, - пояснил Дмитрий Соколов. - Он попытался продать автомобиль, но покупатель при осмотре салона заметил гильзу и пятна крови. Мужчина сообщил об увиденном другу полицейскому, что помогло выйти на след Шишкина.

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