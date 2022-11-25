Подо Ржевом нашли захоронение офицера из Егоршино, погибшего 80 лет назад

Петр Каргаполов погиб 31 июля 1942 года во время Ржевской битвы Фото: поисковый отряд «Пионер», vk.com/popioner

В Артемовском в локомотивном депо есть мемориал в память о железнодорожниках, погибших на Великой Отечественной войне. На мраморной стене выдолблено больше 100 имен. Одно из них: «Каргополов П.И.». Он погиб 31 июля 1942 года во время Ржевской битвы, но место, где его захоронили после сражения, было неизвестно. А на днях в доме его уже взрослой внучки раздался телефонный звонок.

- Ваш дедушка – Петр Исакович Каргаполов, родившийся в 1910 году? – спросил незнакомец. – Мы нашли его останки и личные вещи.

В КАРМАНЕ ОСТАЛСЯ МЕДАЛЬОН С ИМЕНЕМ

Человеком, позвонившим родственникам Каргаполова, был член поискового отряда «Пионер». Уже много лет они проводят раскопки подо Ржевом, где шли ожесточенные бои во время Ржевско-Сычевской наступательной операции. Она проходила с января 1942 по март 1943 года. Ее задача была – ликвидировать так называемый Ржевско-Вяземский выступ – плацдарм немецких войск.

Поисковики нашли место, где было захоронено тело Петра Каргаполова после сражения Фото: поисковый отряд «Пионер», vk.com/popioner

Петр Каргаполов в тот момент служил заместителем политрука в одной из рот 673-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта. Он погиб в ходе сражения в урочище Бельково в 100 метрах перед немецкой линией обороны.

- Это одна из так называемых «долин смерти» под Ржевом, - объясняет Михаил Богданов, командир поискового отряда «Пионер». – Мы с 2015 года работаем на этом месте и каждый год находим бойцов. Потери за деревню со стороны Красной армии составили около 3000 человек. И бойцы долго оставались не захороненными. По 2-3 недели лежали на земле, пока шли бои. Просто возможности их похоронить не было.

Среди таких бойцов был и Петр Каргаполов. По одной из версий, он погиб во время наступления вместе со своим руководителем – политруком Дмитрием Смирновым. Его останки поисковики нашли буквально в пяти метрах от останков Петра Каргаполова.

В таком медальоне Петра Каргаполова хранился листок, в котором он написал от руки, как его зовут и откуда он Фото: поисковый отряд «Пионер», vk.com/popioner

- После того, как наши деревню взяли, похоронная команда закапывала останки погибших людей. Ямку рядом выкапывали и спускали туда, - уточняет Михаил Богданов. - Так здесь и похоронили Каргаполова со Смирновым. Видимо, их останки были сильно повреждены осколками от взрывов, потому что похоронная команда не проверила у них карманы и не нашла медальоны, которые были при них.

В медальонах, или вернее в бакелитовых футлярах, хранились листочки, в которые солдаты в первые годы Великой Отечественной войны записывали свои данные.

- Из личных вещей у Каргаполова были только монетки и стеклянный пузырек от таблеток для обеззараживания воды, - рассказывает Михаил Богданов. - У Смирнова при себе были карманные часы.

ХОТЯТ ПОХОРОНИТЬ ДОМА КО ДНЮ ПОБЕДЫ

До Великой Отечественной войны Петр Каргаполов жил и работал на станции Егоршино. Он был женат. У него было четверо маленьких детей. Теперь уже его внуки живут, кто на Урале, кто на Алтае, а кто в Белоруссии. Связь между разными ветвями семьи за прошедшие десятилетия ослабилась. Но новость о том, что подо Ржевом найден их общий дедушка, вновь всех объединила. Теперь внуки хотят, чтобы останки Петра Каргаполова вернулись в Егоршино. Его нужно похоронить там же, где покоятся его родные.

- Он работал на железной дороге в Егоршино - в месткоме, - рассказывает внучка Светлана. - И оттуда его призвали. У него была бронь, раз он на железной дороге работал. Но он от брони отказался и пошел сражаться. У него был, видимо, такой сильный патриотизм – Родину защищать это первое дело.

Рядом с захоронением Петра Каргаполова нашли останки, возможно, его руководителя Дмитрия Смирнова. При нем были карманные часы Фото: поисковый отряд «Пионер», vk.com/popioner

Сам дом, в котором когда-то жил Петр Каргаполов, давно сгорел.

- С детства я о дедушке практически ничего не знала. Знала только, что он пропал без вести, - добавляет Светлана Каргаполова. - Когда узнали о том, что его нашли, мы с другими внучками его стали созваниваться, общаемся. Вместе восстанавливаем картину прошлого. Живем мы далеко друг от друга. Дед, получается, нас всех вместе свел. Хотим похоронить его в Егоршино. Там и отец его захоронен, и братья, и моей бабушки могила там – все родственники. Хотим сделать это к 9 мая. Чтобы он вернулся домой ко Дню Победы.