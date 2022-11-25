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Происшествия25 ноября 2022 12:39

На севере Урала погиб шахтер

По предварительной информации, у мужчины осталась жена и 11-летний сын
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
На место выехали следователи СК

На место выехали следователи СК

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске погиб 34-летний шахтер. Как стало известно «КП-Екатеринбург», речь идет о жителя поселка Черемухово Максиме Ш. На месте трагедии работают следователи СКР. По предварительной информации, у мужчины осталась жена и 11-летний сын

- Следователи следственного отдела по Североуральску выехали на место происшествия по поступившему сообщению о гибели рабочего на одной из шахт. В настоящее время, в рамках возбуждённого уголовного дела, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В областном главке полиции отметили, что личность шахтера уже установлена.

- Сообщение в полицию поступило сегодня, 25 ноября, в 14:19 от директора предприятия. Сведений о других пострадавших – не поступало, - добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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