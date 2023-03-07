Жители отдаленного района Екатеринбурга пожаловались на тесные маршрутки

Жители Палкинского торфяника с ужасом ждут дачного сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Палкинский торфяник, который относится к Верх-Исетскому району Екатеринбурга и расположен в 14 километрах от центра уральской столицы, жалуются на нехватку общественного транспорта.

Город и поселок связывает маршрутка №92, которая ездит раз в час от центра поселка до остановки «Колледж связи» на пересечении улиц Крауля и Репина в Екатеринбурге. Раньше на этом маршруте ходил полноценный автобус, поэтому с местами проблем не было. Теперь же, когда маршрутка ходит круглый год, с местами в дачный сезон с марта по конец октября возникают проблемы.

- В Палкинском торфянике сотни дач, также многие семьи проживают круглый год. Поэтому пассажирский трафик в теплое время года очень большой. Мы – горожане, но в правах ограничены, потому что не имеем возможности несколько месяцев в году нормально добраться в поселок и выехать в город, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница Палкинского торфяника Анна.

По ее словам, жители в прошлом году обращались в администрацию Екатеринбурга, однако проблему решить не удалось. Поэтому дачники и жители поселка с ужасом ждут нового огородного сезона, когда дачникам и местным жителям придется делить места в маршрутках.

Длина маршрута 92 превышает 10 километров. Фото: сервис Яндекс.Карты

В мэрии Екатеринбурга, в этом году подключились к решению давней проблемы. Для этого специалисты провели встречу с перевозчиком.

- Комитет по транспорту Администрации города Екатеринбурга уже обсудил с перевозчиком обслуживание в весенний летний период маршрута более вместительными автобусами. В новом контракте сразу будут предусмотрены автобусы большей вместительности, чем сейчас, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, что в Екатеринбурге постепенно проводится транспортная реформа. За несколько лет в уральской столице изменили несколько маршрутов, а в 2022 году изменена нумерация шести троллейбусных маршрутов.

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