Синоптики предупредили об аномальных холодах в Свердловской области

В ночные часы температура воздуха ожидается -30 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигаются аномальные морозы. По данным синоптиков, сильные морозы в регионе начнутся уже ночью на 25 ноября. В ГУ МЧС России по Свердловской области напоминают, что во время экстремально низких температур следует сохранять осторожность.

- В северных районах Свердловской области в ночные часы температура воздуха ожидается -30 градусов. По предварительному прогнозу морозы продержатся до 29 ноября. Сотрудники МЧС напоминают о рисках, связанных с низкими температурами, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Специалисты напоминают, что если на улице температура ниже, чем -20 градусов, то от прогулок лучше отказаться, чтобы не получить обморожение. Также следует одеваться в свободную, удобную и теплую одежду.

От личного автомобиля на время заморозков в МЧС рекомендуют отказаться: из-за холодов ситуация на дорогах может усложниться. Дальнобойщикам не стоит забывать о мерах осторожности: в машине должны быть лопата, трос и топор, телефоны следует держать заряженными.

Помимо экстремальных морозов, на Свердловскую область уже обрушились снегопады. Из-за него Екатеринбург встал в пробки утром 24 ноября, синоптики сразу же рассказали, когда метели закончатся.