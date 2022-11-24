Александру грозит до 10 лет колонии, но в суде он так и не появился. Фото: предоставлены Ульяной Соколовской

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга в четвертый раз перенесли заседание по делу Александра Нечипуренко. Бывшего сотрудника аэропорта «Кольцово» обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Нечипуренко два года убеждал свою девушку Екатерину Новоселову в том, что он «тайный агент ФСБ». Парарелльно с этим он учил ее преодолевать страхи и боль. В числе методов «вербовки» были капельницы с глюкозой, умение пить собственную кровь и прокалывание кожи иголками.

А когда в мае 2017 года ее госпитализировали с проломленной головой, убедил мать сожительницы переписать «однушку» в Академическом на себя. Александр убедил Марину Новоселову, что ее дочь пытаются убить из-за проваленных испытаний. А после заставил девушку сменить имя на Ульяну Соколовскую. Лишь спустя год она и ее мама поняли, что их водили за нос.

Квартиру удалось вернуть, но дело о фиктивном договоре купли-продажи никак не могут начать рассматривать. Каждый раз адвокаты Александра Нечипуренко предоставляют справки о продлении больничного. Ранее его представитель сообщал о тяжких последствиях на фоне перенесенного коронавируса.

- Адвокаты Нечипуренко попросили приостановить судебное следствие, в связи с болезнью Александра. Пока его не одобрили. В суд вызвали врача, который подписывает ему все справки, и запросили оригиналы из больницы, так как они предоставляли копии, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ульяна Соколовская, выступающая в деле свидетелем.

21 мая 2017 года девушку доставили в больницу с пробитой головой. Фото: предоставлены Ульяной Соколовской

В суде подтвердили, что планируют выяснить состояние лже-чекиста.

- Судебное заседание отложено для выяснения состояния здоровья подсудимого, - пояснили в пресс-службе суда.

Адвокат Александра Нечипуренко отказался комментировать происходящее. Сам подсудимый, как и ранее, не ответил на звонок корреспондента. Ожидается, что вопрос о приостановке судебного следствия будет решен 5 декабря.

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