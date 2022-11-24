Сдать кровь и спасти жизни: уральские эксперты рассказали, почему только здоровый человек может стать донором и почему эта процедура безопасна

В Свердловской области проживает почти 35 тысяч постоянных доноров. Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Одна порция донорской крови может спасти до 3 пациентов. Пациентам свердловских больниц кровь и ее компоненты требуются ежедневно! В помощи доноров особо нуждаются онкобольные, беременные, пострадавшие в катастрофах и пациенты во время операций. От донора до реципиента кровь проходит длительный путь. О том, что гарантирует инфекционную безопасность донорской крови, «КП-Екатеринбург» рассказала заведующая отделом заготовки донорской крови и ее компонентов Областной станции переливания крови Елена Таскаева.

- Кто может стать донором?

- Главное условие - донор должен быть здоровым. Полный перечень противопоказаний (временных и абсолютных) можно найти на нашем сайте www.svblood.ru Если кратко, то донором может стать совершеннолетний гражданин России с массой тела более 50 кг. Также нужно выполнить ряд рекомендаций при подготовке к сдаче крови: за 72 часа не принимать анальгетики, за 48 часов не употреблять алкоголь, накануне не есть жирную и острую пищу, в день сдачи крови обязательно позавтракать пищей, богатой углеводами, а после донации – пообедать и пить много жидкости.

Особое внимание уделяется медицинскому освидетельствованию доноров. Непосредственно перед процедурой сдачи крови доноров ждет анкетирование, осмотр и беседа с врачом-транфузиологом. А саму кровь ждет тщательное обследование, процедура переработки и подготовки к выдаче в больницы.

- Что гарантирует инфекционную безопасность донорской крови и могут ли тест-системы не обнаружить вирусы в крови ?

- Методы лабораторной диагностики крови совершенствуются постоянно. Обновленная централизованная лаборатория Областной станции переливания крови выполнила почти шесть миллионов исследований. В лаборатории, оборудованной по последнему слову науки и техники, кровь проходит разные виды автоматизированной диагностики. Это гарантирует высокий уровень инфекционной безопасности за счет централизованного тестирования на инфекции современными автоматизированными комплексами. Для обеспечения инфекционной безопасности заготовленной донорской крови также проводится комплекс мероприятий: все дозы крови обследуются на маркеры инфекционных заболеваний: ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис; проводится карантинизация плазмы; эритроцитсодержащие среды и тромбоцитный концентрат подвергаются фильтрации в 100% случаев; концентрат тромбоцитов подвергается патогенинактивации (с 2021 года в лечебную сеть выдается 100% патогенинактивированных тромбоцитов).

- Как часто доноры должны приходить на станцию переливания крови и что такое карантинизация плазмы??

- Запасы крови должны пополняться постоянно. Поэтому мы рады как нашим регулярным донорам, так и новым. В регионе проживает почти 35 тысяч постоянных доноров. Женщины сдают кровь до 4 раз в год, мужчины до пяти раз. Каждый забор крови – 450 мл. Между донациями должно пройти не менее 60 дней. Если Вы впервые стали донором крови, очень важно посетить учреждение Службы крови повторно. После донации кровь донора разделяется на компоненты: эритроциты в течение 42 дней передаются в лечебное учреждение, а плазму закладывают на 4 месяца на хранение (карантинизацию) при температуре - 25 С с запретом ее использования на протяжении 4 месяцев до повторного обследования крови донора на отсутствие инфекций. Если по истечении этого срока донор пришел снова, и в его крови не выявлены инфекции, то первая порция его замороженной плазмы отправляется в лечебные учреждения для переливания больным, а свежая закладывается на карантин. Карантинизация позволяет избежать переливания компонентов крови от человека, который уже может быть инфицирован, но сам пока не знает об этом, а лабораторные исследования еще не показывают наличие в его организме опасных возбудителей болезней. Этот период называется «серонегативное окно», после чего инфекции начинают проявляться в пробах крови.

- Впереди Новогодние праздники – накапливаете ли вы запасы крови и какие группы наиболее востребованы в настоящий момент?

- Несмотря на то, что у нас сформирован постоянный запас крови – криобанк – наш стратегический запас компонентов крови, мы ждем доноров всех групп крови. Запасы крови должны пополняться постоянно. Впереди новогодние каникулы, спрогнозировать, какие группы крови будут особенно востребованы в больницах, невозможно. На Областной станции переливания крови работа идет непрерывная работа по криоконсервированию эритроцитов и тромбоцитов. Во всех наших филиалах создан достаточный запас этих компонентов крови. Внедрение методики криоконсервирования позволяет обеспечить инфекционную безопасность трансфузий компонентов крови за счет карантинизации, а также дает возможность формировать банк клеток крови и обеспечивает гибкость в управлении ресурсами. Все это помогает учреждению обеспечивать компонентами и препаратами крови территорию с населением около 4,5 млн.человек.