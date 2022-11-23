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Происшествия23 ноября 2022 10:51

В Артемовском сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы помочь замерзшему дедушке

Пенсионер не мог перейти дорогу и ждал на морозе, когда дорога освободится
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Он не хотел создавать неудобства водителям. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Он не хотел создавать неудобства водителям. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Артемовском госавтоинспекторы спасли от холода дедушку. В морозный день пожилой мужчина не мог перейти дорогу по пешеходному переходу: из-за возраста он двигается очень медленно.

Он не хотел создавать неудобства водителям, поэтому просто ждал, когда дорога станет свободнее.

- Госавтоинспекторы помогли мужчине безопасно перейти дорогу, остановив на время транспортный поток. Поговорив с пенсионером и убедившись в том, что он не нуждается в обогреве и иной помощи, полицейские продолжили нести службу, - уточняет руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В этот же день сотрудники ГИБДД заметили на обочине грузовик. Его водитель в сильный холод пытался самостоятельно починить машину, у которой было пробито колесо.

Дежурный экипаж помог мужчине установить «запаску», после чего водитель продолжил путь.

Из-за наступивших холодов и гололеда в регионе на дорогах могут происходить ЧП. В Госавтоинспекции отмечают, что в случае ЧП стоит немедленно обращаться по номеру 112.

Недавно мы писали о том, как в первые заморозки в реку Исеть упала девушка. Спасателям удалось вовремя вытащить пострадавшую из воды. Ее сразу же передали медикам.

ЧППроисшествия: ЧП