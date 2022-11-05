В Екатеринбурге спасатели успели вытащить девушку, упавшую в Исеть

Обстоятельства падения уточняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девушка упала в реку Исеть вечером 5 ноября. Спасатели оперативно отреагировали и помогли пострадавшей выбраться из воды. Как именно девушка упала в воду пока неизвестно, обстоятельства выясняются.

- Одно известно точно: спасатели службы спасения Свердловской области оперативно отреагировали на сообщение о женщине, упавшей в реку Исеть и спасли ее из бурных вод с помощью спасательного оборудования, после чего передали пострадавшую медикам, - уточняется в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что вблизи открытых водоемов следует быть осторожными. В случае, если ЧП все-таки произошло, то следует незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 или 101.

Кроме того, в МЧС региона предупреждали о сильных метелях и заморозках, а также гололеде на дорогах и тротуарах. Днем 5 ноября более ста единиц уборочной техники боролись с последствиями стихии.