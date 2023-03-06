Паводок в Свердловской области в 2023 году: прогнозы, каким будет, какие районы может затопить

В 2016 году в регионе был самый большой паводок за последние 40 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к весеннему половодью и паводкам началась в Свердловской области еще в декабре 2022 года. Тогда власти региона распорядились принять меры для безаварийного прохождения паводка весной 2023 года. На Среднем Урале наводки начинаются в апреле, и ежегодно затрагивают больше десятка муниципалитетов.

Когда начнется половодье в 2023 году в Свердловской области

По долгосрочному прогнозу от Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области, согласно средним многолетним срокам вскрытие рек территории региона происходит в основном 8–27 апреля, на крайнем севере вскрытие продолжается до первых чисел мая.

Точные сроки половодья в 2023 году будут зависеть от текущего прогноза погоды и изменения среднесуточных температур.

В 2022 году в зоне подтоплений были выделены 14 муниципалитетов: Артемовский, Гаринский, Ивдельский, Новолялинский, Североуральский, Серовский, Сосьвинский, Талицкий и Туринский городские округа, Байкаловский и Слободо-Туринский муниципальные районы, городской округ Ирбит, Махневское муниципальное образование.

В апреле 2022 года за несколько дней были затоплены мост у поселка Елань, мост у села Городище, была отрезана от шоссе деревня Яр, деревни Боровикова и Красный Бор, Заречная и Заселина, вода резко поднялась в реках Тагил, Уфа, Ница, Тура.

По отчету от Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области, региональные направления, которым угрожают паводки, это:

бассейны рек Нейва–Синячиха–Реж–Ница

бассейны рек Пышма–Рефт

бассейны рек Тагил–Черная–Выя–Салда

бассейны рек Уфа–Серга–Артя–Ачит–Сарана

бассейны рек Чусовая–Ревда–Билимбай–Сухая Утка–Дикая Утка

бассейны рек Исеть–Сысерть

бассейны рек Сосьва–Лозьва–Тавда–Тура.

Паводок в Свердловской области в апреле 2023: какие районы может затопить

Список актуальных муниципалитетов, которым грозят паводки, объявляются экспертным сообществом каждую весну отдельно. Специалисты учитывают высоту снежного покрова, которая была на территории муниципалитета в прошедшую зиму, а также другие климатические особенности. Однако в регионе есть места, которые чаще всего сталкиваются с проблемами из-за весеннего половодья и паводков. Чаще всего в Свердловской области паводки встречаются в следующих районах:

Муниципальное образование Алапаевское

Муниципальное образование Красноуфимский округ

Ирбитское муниципальное образование

Махнёвское муниципальное образование

Байкаловский муниципальный район

Слободо-Туринский муниципальный район

Нижний Тагил

Ивдельский городской округ

Горноуральский городской округ

Пышминский городской округ

Талицкий городской округ

Туринский городской округ

Городской округ Верхотурский

Городской округ «город Ирбит»

Городской округ Староуткинск

Артемовский городской округ

Новолялинский городской округ

Серовский городской округ

Североуральский городской округ

Сосьвинский городской округ

Гаринский городской округ