Одноклассники установят караоке-бокс в Екатеринбурге и проведут большой онлайн-концерт со звёздами

Фото: пресс-служба ОК

Специально к Международному женскому дню в ОК пройдет большой онлайн-концерт, на котором выступят известные артисты. У зрителей будет возможность подпевать им в реальном времени благодаря встроенному режиму караоке. А в преддверии шоу исполнить любимые песни пользователи смогут в бесплатном брендированном караоке-боксе в Екатеринбурге и еще 19 городах России.

Ежедневно миллионы людей в Одноклассниках общаются, делятся интересным контентом и поздравляют друг друга с важными датами и праздниками. 8 Марта – второе по популярности и активности пользователей социальной сети событие после Нового года. А музыка и исполнение песен входят в список самых популярных категорий хобби в ОК.

Фото: пресс-служба ОК

Онлайн-трансляция концерта пройдет 8 марта в 15:00 в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!», а также в прямом эфире «Авторадио». Главной интригой станет эксклюзив – новые песни Филиппа Киркорова и группы Dabro. Среди участников также заявлены Лёша Свик, Александр Панайотов, «Иванушки International», Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers и Антон Токарев. Они исполнят популярные хиты и поздравят зрительниц с 8 Марта. Кроме того, в праздничной студии «Мурзилки LIVE» Зара, Слава, Анна Банщикова, Люся Чеботина, Ева Польна, Анфиса Чехова, Валерия с Иосифом Пригожиным и Асия будут делиться интересными историями из своей жизни и целями на будущее.

С 6 по 8 марта в поддержку концерта и в подарок для всех пользователей ОК в 20 городах страны установят бесплатные брендированные караоке-боксы. Посетители смогут выбрать любую понравившуюся песню из библиотеки караоке, а также записать свое исполнение на видео и поделиться им в соцсети с хештегом #ОКсКараоке. В Екатеринбурге спеть в караоке-боксе можно по адресу: ул. 8 марта, 46, этаж 3. Список городов доступен по ссылке. С помощью караоке-боксов каждый желающий сможет бесплатно исполнить песню своего любимого артиста и поздравить близких.