С капучинатором или без? Выбираем нужную кофемашину

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Вкусный и насыщенный кофе любят все, но некоторым нравится не добавлять в напиток молоко, а другие предпочитают капучино, как у бариста. Как выбрать ту самую кофемашину и какие бывают капучинаторы? Можно ли купить гаджет вообще без капучинатора?

Встроенный капучинатор

Для ценителей времени и хорошего кофе подойдет автоматическая кофемашина Polaris PACM 2060AC, которая сама приготовит напиток на профессиональном уровне.

От пользователя требуется всего одно касание, остальное, начиная от помола зерна, она сделает сама. Кофемашина оснащена встроенным капучинатором и уникальной системой вспенивания молока Profi-cream, что позволяет готовить неповторимую пену кремообразной консистенции.

Кофемашина может приготовить эспрессо, американо, капучино или латте. В ней можно регулировать температуру, объем воды, молока и крепость кофе.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Ручная насадка панарелло

Получить хорошо вспененную молочную пенку можно с помощью капучинатора с ручной насадкой панарелло. Да, это та самая классическая трубка с паром, которую можно увидеть в кофейнях. Она вспенивает молоко до нежнейшей текстуры для капучино или латте. Благодаря этой функции можно взбить даже сливки и приготовить густой раф, что нельзя сделать в обычной кофемашине.

Традиционный капучинатор с насадкой панарелло позволит почувствовать себя настоящим бариста дома или в офисе. Polaris создал две таких кофемашины - РАСМ 2050 и РАСМ 2041. Индивидуальная настройка напитков сможет помочь приготовить specialty кофе.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Без капучинатора

Если кофеман не любит вспененные сливки или молоко в напитках, то капучинатор в кофемашине не требуется. Конечно же Polaris предусмотрел кофемашину и для таких случаев. PACM 2040S варит исключительно два напитка - прекрасный эспрессо с превосходной кофейной пенкой и лунго с насыщенным вкусом.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Все перечисленные кофе машины обладают помпой итальянского производства с давлением 20 бар, благодаря чему они варят эспрессо на высоком уровне. Также кухонные гаджеты могут подогревать чашки и оснащены сенсорной панелью управления. Предустановленные программы с возможностью индивидуальной настройки позволят легко приготовить любимый напиток.