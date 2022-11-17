Три храма, два ателье, школы и детские сады: как жители Березовского объединились для пошива одежды мобилизованным

Сначала Мария Варламова хотела сшить лишь 56 футболок. Фото: Мария Варламова

В Березовском за благотворительное шитье формы для участников Специальной военной операции взялся почти весь город. История началась с одной неравнодушной женщины, которая вступила в движение «Шьем для наших». В скорее она основала свой благотворительный фонд.

Движение «Нашим с добром» сейчас поддерживают два ателье, три швейных коллектива, три храма, несколько школ и детских садов. Хотя сначала Мария Варламова хотела сшить лишь 56 футболок и собирала деньги через соцсеть.

- Началось все в первые дни мобилизации, когда наших ребят стали забирать на службу. По России началось движение «Шьем для наших». Сперва я присоединилась к такому чату в Екатеринбурге. Мы стали обращаться в группы, где продают ткани. В одной группе мне дали часть ткани бесплатно и я отдала ее девочкам в Екатеринбурге, но сама осталась без ткани, от себя решила сшить футболки из кулирки (текстильная ткань из хлопка), - рассказывает «КП-Екатеринбург» Мария Варламова.

Деньги на ткань отправляют местные жители. Фото: Мария Варламова

Кулирку Марии продавали по себестоимости: рулон за 13 500 рублей. Швея быстро прикинула, что из одного такого рулона можно сшить 56 футболок. В мессенджере она выставила статус, что сама сошьет футболки, только надо помочь с деньгами.

- Мои друзья стали откликаться и перечислять деньги. К утру я вижу, что вся сумма собралась. Когда я об этом сообщила, то мне стали поступать сообщения в духе «ой, а мы тоже хотели вложиться и помочь». Пришлось открыть сбор заново. Кто-то из моих знакомых выложил мой пост во всех соцсетях: мне стали писать разные люди с просьбой дать реквизиты, и я понимаю, мне одной уже не осилить. Я начинаю обзванивать знакомых швей, позвонила в магазин-ателье, где с радостью откликнулись, позвонила в другое ателье, где тоже девочки присоединились. Я продолжила сбор и уже в местных группах раскидывала информацию о уже своем движении, - уточняет Мария.

В дестких садах и школах дети рисуют рисунки для посылок. Фото: Мария Варламова

Волонтер начала собирать деньги на свою карту, что делает и по сей день. На них закупается ткань, швеи в одном ателье делают раскрой, в другом его отшивают, а затем приносят готовую одежду. Система налажена отлично, говорит Мария Варламова.

- Сейчас у нас три швейных коллектива, один из них в творческой мастерской. Кто-то приходит и шьет в свое время на дому. Параллельно закрутилось вязание носков. Мы с этого же сбора закупаем пряжу и раздаем желающим. Здесь к нам присоединилось три храма: Храм Успения Святой Богородицы в Березовском, Храм Святого Владимира в Монетном и Храм Святого Николая в поселке Ключевск, помимо этого там люди что-то еще собирают из гуманитарной помощи и все нам передают, - делится швея.

Люди из движения «Нашим с добром» шьют флисовые теплые костюмы, балаклавы, футболки и вяжут носки. В храме Березовского есть швейный кабинет, где мастерицы сами шьют балаклавы.

- Договорились еще с местными садиками и школами, в них дети рисуют, пишут письма. Мы во все пакеты вкладываем рисунок и указываем размер костюма, - рассказывает Мария.

В одной из школ Березовского Мария вместе с другими участницами проекта провела недавно мастер-класс по пошиву футболок. Десятиклассницы сами вызвались создать несколько изделий.

В харамах вяжут носки и шьют балаклавы. Фото: Мария Варламова

Хоть сейчас вся работа фонда «Нашим с добром» налажена на 100%, проблема все-таки есть. Деньги отправляют одни и те же люди.

- Я уже чуть ли не всех знаю всех поименно. Но постепенно присоединяются предприниматели как Березовского, так и Екатеринбурга. Они покупают флис и кулирку, отдаем готовые изделия в волонтерские движения, которые сами занимаются сбором и отправкой, - делится Мария Варламова.

Она рассказывает, что уже дважды было обращение от близких местных мобилизованных, которые захотели отправить им посылки. В первый раз фонд собрал гуманитарную помощь на 30 человек, а во второй раз – на 70. Найти все контакты и реквизиты Марии Варламовой и ее фонда можно в группе «Вконтакте».