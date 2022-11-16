Письмо Деду Морозу и другим сказочным персонажам: советы родителям и адреса героев

В Свердловской области живет младший брат Деда Мороза - Урал Мороз. ПРи желании можно написать и ему Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 ноября российский Дед Мороз отмечает День рождения. Этот праздник с нетерпением ждали детсадовцы: вместе с воспитателями и родителями они готовили открытки с конца ноября. Не исключено, что ваш малыш после этого захочет отправить готовую открытку виновнику торжества – самому Деду Морозу. Тут вам пригодятся советы о том, как оформить письмо и, самое главное, по какому адресу его можно отправить. Бонусом «КП-Екатеринбург» даст адреса других сказочных персонажей, которым также можно писать письма.

Как написать письмо Деду Морозу?

Дайте волю фантазии вашего ребенка. Если он еще слишком мал, он может нарисовать рисунок, связанный с Дедом Морозом, Снегурочкой и Новым годом. Те, кто постарше, могут описать вам идею открытки или письма, и вы вместе можете оформить лист так, чтобы он понравился Волшебнику.

После того, как листок стал красочным, самое время писать письмо. Если ребенок пишет письмо впервые, вы должны рассказать ему, как это сделать. Пусть он диктует, а вы будете записывать его мысли.

Первым делом следует вежливо поздороваться с Дедом Морозом и поздравить его с Днем рождением и с наступающим Новым годом.

Затем можно рассказать, как прошел год у ребенка. Так вы поймете, что для малыша было самым запоминающимся в 2022 году.

Можно вспомнить и о том, что хорошего было сделано и ребенком, и его семьей.

Далее попросить Морозко о подарке. Лучше сразу предупредить ребенка, что подарок не обязательно должен быть дорогим. Если дочка или сын не знают, что выбрать, вы можете предложить им написать 2-3 варианта. Хорошо, если ребенок захочет нарисовать то, что он хотел бы.

В конце письма ребенок может поблагодарить Дедушку Мороза за прошлогодние подарки и написать, что будет ждать его в гости.

Каким образом отправить письмо Деду Морозу?

Некоторые родители коллекционируют письма своих детей к сказочному волшебнику. Вы можете предложить ему передать послание Деду Морозу через вас или придумать необычный способ отправки корреспонденции. К примеру, оставить письмо у елочки, у открытого окна. Когда ребенок отвлечется, у вас будет шанс забрать письмо и спрятать его в надежном месте.

Бывает, что письма собирают в детском садике или школе. В таком случае ребенок просто приносит письмо своему воспитателю или учителю.

Отправить письмо можно, посетив Уральскую резиденцию Деда Мороза. Она находится на базе питомника для белых северных оленей «Северное сияние» по адресу Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, с.Мостовское, 28-ый км Старотагильского тракта. Питомник часто проводит выездные праздники, экскурсии, в том числе с участием Деда Мороза. Отправку письма можно совместить с визитом питомника вашей семьей. Все письма из волшебного почтового ящика пересылаются в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Отправить весточку можно, придя с ребенком в отделение Почты России. Дети увидят, как почтальоны передают им яркий конверт для письма. Потом можно самому опустить письмо в ящик, что поддержит у ребенка атмосферу праздника.

Письмо Деду Морозу и сказочным персонажам: точные почтовые адреса

Самая главная резиденция Деда Мороза в России находится в Великом Устюге. Письмо Деду Морозу отправляют по адресу 162390, Волгоградская область, Великий Устюг, переулок Октябрьский, дом 1А.

Кроме того, в Свердловской области живет младший брат главного волшебника. Если ребенок хочет, он может написать Урал Морозу, его дом находится в Парке Сказов. Весточку можно отправить по адресу: 642002, Свердловская обл., Сысертский район, пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, д. 1.

Если ваша дочка или сын очень любят Снегурочку, они могут написать лично ей. Костромская Снегурочка прочитает послание от ребенка, если вы отправите письмо по адресу 15600, Кострома, ул. Симановского, д. 11.

Матушка Зима принимает письма по адресу 165780, Архангельская обл., Ленский район, г. Яренск, ул. В. Дубинина, д. 1

Девица Метелица будет ждать новогодних писем от малышей по адресу 612961, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 31.

Один из любимых помощников, Архангельский Снеговик, тоже принимает послания от детей. Отправить их можно по адресу 163020, Архангельск, пр. Никольский, д. 29, КЦ «Соломбала-Арт», Почта Снеговика.

Отправить письмо можно любому сказочному волшебнику по всему свету. Специально для тех, у кого ребенок хочет отправить письмо за границу, «Комсомолка» уже готовила полный список адресов сказочных героев.