В канун Нового года к вам в гости может заглянуть Дед Мороз со своими сказочными персонажами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Услуги Деда Мороза можно купить в Екатеринбурге с начала декабря. Заказать Деда Мороза в Екатеринбурге на дом родители стараются, чтобы поддержать у детей ощущение новогоднего чуда. Услугу предоставляют и крупные event-агентства, и небольшие компании, работающие именно в новогодние каникулы, и частники. Для полного погружения в сказку, многие стараются заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом в Екатеринбурге. Где найти не только традиционного деда Мороза, но и те компании, которые предлагают креативные поздравления от Деда Морозе в Екатеринбурге, в этом материале.

Где заказать Деда Мороза на дом в Екатеринбурге

Дед Мороз в Екатеринбурге от крупных агентств

Агентство детских праздников «Солнечный я» предлагает выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом, визит Деда Мороза и Снегурочки в детсад и школу, а также спектакли для детей на новогоднюю тематику. Фирма работает с клиентами в пригороде Екатеринбурга. Поздравление Деда Мороза включает сказочную программу, снежный реквизит и мыльные пузыри для малышей. Артисты – постоянные сотрудники фирмы, весь год они работают детскими аниматорами, а зимой становятся Дедами Морозами и Снегурочками.

Программа для садиков начинается от 6 500 рублей, для школ от 5 500 рублей, а интерактивные спектакли от 13 000 рублей. Выезд Деда Мороза на дом в одиночку будет стоить до 3500 рублей, вместе со Снегурочкой – от 6000 рублей. При этом длительность поздравления по сравнению с другими игроками рынка значительно больше – от 30 минут, тогда как нередко можно увидеть поздравление в пять минут.

Заказать Деда Мороза и Снегурочку можно по телефону +7 (343) 201-05-04 или через сайт, воспользовавшись скидкой.

Агентство «Праздник» предлагает экспресс-поздравления Деда Мороза за 15 минут от 2400 рублей, часовые поздравления от Деда Мороза и Снегурочки от 3500 и новогодние представления от 5900 рублей. Роли Деда Мороза и Снегурочки также исполняют специалисты, создающие праздничные мероприятия весь год. Выезд возможен и за пределы Екатеринбурга на территории всей Свердловской области. Заказать Деда Мороза и Снегурочку в Екатеринбурге можно по телефону 8 (960) 990-33-55, через сайт или соцсети фирмы.

Агентство праздников «Феерита» работает в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске. В Екатеринбурге можно заказать спектакли для детей от 2 до 9 лет, до 30 человек. В интерактивном спектакле появляются персонажи из разных мультфильмов и фильмов. Стоят они от 10500 рублей. Также можно заказать Деда Мороза и Снегурочку домой в Екатеринбурге от 3900 рублей. Возможно и vip-поздравление, и работа на корпоративах. Заказать артистов можно по телефону +7(343)289-90-35.

Заказать Деда Мороза и Снегурочку домой в небольшой фирмы

Ежегодно в декабре начинают работать узкоспециализированные компании по предоставлению клиентам встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они наиболее активно продвигают себя на рынке.

Фирма «Happy kids» предлагает анимационную программу с хороводами и играми на 30 минут. Такой праздник подойдет для компании детей до 5 человек, но допустимо и приглашение дополнительных участников за отдельную плату. Поздравление до 25 декабря обойдется вам до 4000 рублей, а в сам Новый год и первые числа января – 6500 рублей. Подробнее можно узнать по телефону +7 (922) 201-93-07.

Служба заказа Деда Мороза и Снегурочки создали целый ряд услуг, связанный с поздравлениями. Это и поздравление на дому, и экспресс-поздравления, и именное видеопоздравление от Деда Мороза. Артисты выезжают на дом, в детские сады, школы, на корпоративы, в офис. Отбор идет из актеров, которые становились победителями различных конкурсов. Узнать подробности о стандартных и vip-программах можно по телефону +7 (953) 003 44 45.

Служба заказов Деда Мороза и Снегурочки «Чародеи» отличаются от прочих социальной направленностью – они перечисляют 5 процентов от вашего заказа в благотворительный фонд «Дети Земли». Программа «новогодний сюрприз» подходит тем, кто ограничен в финансах и времени. За пять минут Дед Мороз поздравляет вашего ребенка, слушает стишок, дарит подарок и фотографируется на память. Стоит это 1600 рублей. Программа «Морозное чудо» с 1 артистов длится 15 минут. Дети с гостем водят хоровод, читают стихи, получают подарки. Стоит это от 2000 рублей. Программа «Зимняя радость» продолжается 30 минут, в ней задействовано 2 артиста, стоимость начинается от 4000 рублей. Можно заказать видеопоздравления или поздравления по skype. Подробнее по телефону 8 (928) 115-73-56.

Заказать необычное поздравление от Деда Мороза в Екатеринбурге на дом

Некоторые родители ищут необычные поздравления от Деда Мороза в Екатеринбурге, такие как красочные шоу или эффектное появление волшебника через окно.

Агентство авторских праздников «Киви-клуб» предлагает провести праздник не только для малышей, но и для всей семьи. Для этого разработано три программы. Они основаны на снежном шоу с музыкальным сопровождением. В качестве дополнительной услуги вы можете заказать фотографа или аниматоров в образах героев любимых сказок. Пакет «Праздничный предполагает праздник на час с Дедом Морозом и двумя сказочными помощниками на выбор, стоит от 10500 рублей. Пакет «Морозный» - это интерактивный спектакль на 1,5 часа. Поздравлять ребенка будут Дед Мороз и один волшебный помощник. Вместе они проведут конкурсы и устроят праздничную дискотеку. Стоимость поздравления начинается от 13 тысяч рублей. В пакет «Ледяной» входит поздравления от деда Мороза и двух сказочных помощников и шоу-программа на выбор. Это может быть крио-шоу, шоу Теслы, Пузыри и Фокусы. Стоит поздравление от 20 тысяч рублей. Подробнее можно узнать по телефону +7 (343) 226-92-20.

Фирма «Тот самый Дед Мороз» предлагает VIP-услугу «Дед Мороз через окно». В этом случае ребенок увидит, что зимний волшебник приходит к нему в гости через окошко. Правда, для этого фирма будет также договариваться с вашей управляющей компанией. Сам поздравление рассчитано на 10-15 минут. Стоит такой экстрим от 12 тысяч рублей. Также здесь можно взять и стандартный визит Деда Мороза (от 2500 рублей) и деда Мороза и Снегурочки (от 2900 рублей). Для тех, кто заключит договор до 21 ноября, Дед Мороз дополнительно подарит сладкий подарок. Подробнее можно узнать по телефону +7 (965) 542-49-19.

Компания «Чудо-енотики» рекомендует приглашать артистов к детям от года. За раз Дед Мороз и Снегурочка могут поздравить от 1 до 40 малышей. Дед Мороз на дом стоит от 2500 рублей, Дед Мороз и Снегурочка – от 6000 рублей. В визит входят конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг елки, вручение подарка и фото на память. Кроме традиционной формы встречи с волшебником, фирма предлагает интересные варианты праздника. В частности, научные шоу с Дедом Морозом для тех, кому интересны физика и химия, творческие мастер-классы со Снегурочкой, шоу мыльные пузырей не только для детей, но и взрослых. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (922) 189-70-33.

А event-агентство «Marvel» предлагает кроме стандартного визита новогодних героев домой и другие необычные развлечения. К примеру, появление Деда Мороза через окно. Сотрудники фирмы заранее оказываются на крыши, очищают площадку, готовят страховку. Когда Дед Мороз-альпинист окажется в квартире, вместе с ребенком он поиграет в игры и выслушает стихи, а также вручит подарки. Стоит услуга от 5000 рублей. Особо колоритным будет катание в санях с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мероприятие можно устроить и для отдельной семьи, и для небольшого загородного поселка. Его можно использовать как дополнительное развлечение к уличным праздникам. Подробности можно узнать по телефону +7 343-202-32-62.