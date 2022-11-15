Рестораны Екатеринбурга, базы отдыха Свердловской области и нестандартные сценарии корпоративной встречи Нового 2023 года

Дед Мороз поздравит ваш коллектив в любой обстановке: как в стандартных ресторанах и кафе, так и в квестах, парках развлечений и базах отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпоратив в Екатеринбурге на Новый год – одна из важных задач для уральских работодателей под конец года. Для начала фирмы определяются с тем, в каком формате хотят отметить корпоратив под Новый 2023 год в Екатеринбурге. А затем начинают искать кафе для корпоратива на Новый год в Екатеринбурге, решают снять коттедж на Новый год в Екатеринбурге или Свердловской области, выехать на базу отдыха либо провести новогодний корпоратив в Екатеринбурге нестандартно. «КП-Екатеринбург» предлагает несколько вариантов для тех, кто задумался, где отметить корпоратив в Екатеринбурге на Новый год в 2022 году.

Где отметить корпоратив в Екатеринбурге на Новый год в сезон 2022-2023

Новый год в ресторане в Екатеринбурге

Начнем со стандартных сценариев корпоратива в Екатеринбурге на Новый год. Новый год можно отметить в ресторане Екатеринбурга. Здесь часто пользуются популярностью сборный корпоратив на Новый год в Екатеринбурге.

Если вы хотите, чтобы от вашего корпоративного праздника веяло роскошью, можно обратить внимание на банкет-холл «Эрмитаж» (ул. Пехотинцев, 25). В 2023 году ресторан предлагает welcome-зону и большой зал в новогоднем декоре, елка, подиум, место для выступления артистов и группы, танцпол, закрытый двор для новогоднего салюта или фейерверка. Средний чек начинается от 3500 рублей за человека, пробковый сбор не берется. Забронировать даты можно на сайте банкет-холла или по телефону +7 (343) 310-12-18.

Ресторан «Кардамон» (ул. Радищева, 33) предлагает на выбор два зала для проведения праздника. Также разработано два вида меню: от 2500 рублей и от 3000 рублей. Для гостей залы будут украшены в честь Нового года, также разработана шоу-программа с ведущим, ди-джеем и Дедушкой Морозом. Забронировать даты можно на сайте ресторана или по телефону + 7 900 032 13 31.

Сборный корпоратив в Екатеринбурге есть также в отеле «Рамада» (Кольцовский тракт 10 км, 15). Заказать его можно и для больших, и для маленьких компаний. В платное предложение «Все включено» входит приветственный фуршет, банкетное меню, безалкогольные и алкогольные напитки, музыкальная и развлекательная программа от ведущего. Цены меню начинаются от 3000 рублей на человека, есть несколько залов на выбор. Забронировать нужную дату можно по телефону +7(343) 259-35-35 доб.2.

Кафе для корпоратива на Новый год в Екатеринбурге

Кафе для корпоратива у работодателей еще популярнее, чем рестораны. Искать их начинают в первую очередь. К примеру, кафе здорового питания «Планетарий» (ул. Радищева, 55) можно вместить от 30 до 190 человек, на фуршет на крыше можно до 500 человек. Схемы оплаты только за еду и напитки, стоимость меню от 2000 рублей. За бронирование предусмотрен подарок. Сборный корпоратив в кафе в Екатеринбурге тут также возможен, стоимость начинается от 3500 рублей за человека. Напитки и фрукты можно брать с собой без дополнительных сборов. Заказать зал можно по телефону: 8 (343) 3-455-405, +7 967 639-54-05.

Кафе «Fest12» (ул. Фестивальная, 12) предлагает новогоднее меню от 1500 рублей за человека. В зависимости от числа гостей, можно выбрать три банкетных зала вместимостью от 30 до 1000 человек. Нет пробкового сбора, можно привозить свои алкогольные и безалкогольные напитки. Кафе может помочь с проведением банкета и предлагает клиентам бонусы в виде выступлений от творческих коллективов и оформления welcome-зон. Более подробно можно узнать по телефонам +7 993 993 04 60 и +7 912 280 78 30.

Банкетный зал «Крюшон» (ул. 8 Марта, 50) предлагает три зала: до 10 человек, от 10 до 20 человек и от 20 до 45 человек. В самом большом зале, выполнен который в стиле прованс, места хватит и для танцев, и для концертной программы. «Крюшон» бесплатно дарит услуги по подбору алкогольной продукции по себестоимости у наших поставщиков со скидкой 30 процентов, оформление зала и сервировочных столов в новогоднем виде и предоставление музыкального и видеооборудования. Подробности по телефону +7 9221819161.

Новый год 2023 в Екатеринбурге на базе отдыха на корпоратив

Отдых на Новый год в Екатеринбурге для коллектива можно, организовав корпоратив на базе отдыха за городом. Уральцам предлагают большой выбор баз для этого.

Семейный парк отдыха «Лесная галактика» (Арамиль, ул. Сосновая, 12) предлагает сборный корпоратив для компаний от 6 до 50 человек. При аренде купола «Премьер», беседки «Holiday», веранде «Festive» парк не берет пробковый сбор, предоставляет клиентам 25-процентную скидку на аттракцион roller coaster и веревочный парк, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. При аренде дома в стиле лофт гостей ждут lounge-зона с кинотеатром и баром, баня, бассейн, караоке и скидку на аренду беседки.

Также в парке есть веревочный парк, лазертаг-арена и бобслейная горка, которые также можно арендовать для развлечений на корпоративе.

Корпоратив под ключ за городом в Свердловской области разработан командой загородного комплекса «Солнечного острова» (Верхняя Пышма, поселок Мостовое). В самый крупный зал можно пригласить до 200 человек, в самый маленький – до 20 человек. Стоимость банкета и барбекю начинается от 2000 рублей за человека. В это входит парковка на 40 мест, спортивные и игровые площадки для тимбилдинга, пейнтбол, страйкбол и лазертаг, нет пробкового сбора – напитки, фрукты, кондитерские изделия можно брать с собой. Аренда зимних площадок доступна со скидкой в 30 процентов. Можно дополнительно заказать проживание для сотрудников в номерах и коттеджах. Подробности по телефону +7 343 227-07-06.

Новогодний корпоратив в загородном SPA-отеле «Раздолье» (Белоярский район, село Косулино, ул. Ленина, 55) можно провести со своим ведущим, а можно попросить отель найти для вас подходящего специалиста. Для небольшой компании до 20 человек можно снять коттедж «На Береговой» или барн-хаус. Для более крупных компаний от 30 до 70 человек есть различные залы.

Средний чек по меню выйдет 2500 рублей на человека. При определенном чеке на банкет или заказе конкретного числа номеров клиенты получают аренды банкетной площадки, сертификат на посещение бассейна и аренду большой барбекю-веранды. Дополнительно отель организует трансфер, гала-ужин или торжественный банкет, BBQ-Party на свежем воздухе, квестов и тимбилдингов, а также катания на снегоходах. Подробности по телефону 8(343) 253-96-22.

Нестандартный корпоратив в Екатеринбурге на Новый год

Празднование Нового года для коллектива от 15 человека можно провести в центре активных развлечений «Портал 66» (ул. Героев России, 2, ул. Айвазовского, 53). В комплексные предложения входят программы на 2, 2,5 или 3 часа, лазертаг и безлимитные аттракционы, банкетная комната, поздравление от Деда Мороза, а также сувениры. Минимальная цена начинается от 1000 рублей за человека. Подробнее можно узнать по телефону 8 (343) 289-12-32.

В клубе Ranger (ул. Электриков, 23) предлагаются два варианта проведения корпоративов: игра в лазертаг или прохождения квеста. Команде прикрепляется инструктор, который помогает проходить задания. Команда сама разработает программу по вашим пожеланиям. На время вашего корпоратива клуб закрыт для других посетителей. Обсудить сценарий можно по телефону +7(932)123-72-36.

31 сценарий квестов на корпоратив на Новый год в Екатеринбурге разработан в компании «Квестория». Для сотрудников это увлекательная игра с погружением, построенная на общении и достижении целей, а для компаний ивент под ключ. Игры были разработаны для компаний численностью от 7 до 200 сотрудников. Корпоратив можно провести в офисе, лофте, ресторане или загородной базе отдыха. Цена на обслуживания колеблются от 32500 рублей до 195000 рублей для фирмы. Оставить заявку можно на сайте или по телефону +7 343 318 28 11.

Квесты для команд от 6 до 300 человек в ресторане, лофте или офисе можно заказать в «Questime». Игра на каждого человека будет стоить от 1400 рублей на человека. Сотрудники предложат сценарий игры или напишут квест для компании по договоренности. Обсудить идею можно по телефону +79089141160.

Фабрика эмоций «Авантюра» в рамках корпоратива на Новый год предлагает квесты и залы для организации застолья. Для компаний большого размера на базе «Высоцкого» работает 7 квестов со скидкой, отдельный VIP-зал, собственный бар, проектор с большим экраном, караоке, 4 микрофона, PS4 и профессиональная аудио-система. Подробнее можно узнать у специалистов по телефону +7 (343) 300-31-60.

Встретить Новый год в Екатеринбурге с сослуживцами можно по-разному. При желании можно отметить праздник в ресторанах, кафе, на базах отдыха, спа-комплексам, в квестах или аренах лазертаг. Главное, понять, что наиболее интересно вашим сотрудникам.